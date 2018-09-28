- Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce, Çünür Yenişehir’deki asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyük mesafe kat edilen çalışmalarda 40 kilometrelik bordür ve kaldırım döşemesi tamamlanırken, diğer taraftan bir yandan stabilize serme ve sıklaştırma, diğer yandan asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer bir taraftan da asfaltın yanı sıra bazı caddelerinde parke ile döşenmesi çalışmaları devam ediyor. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın çalışmaları yerinde inceledi.“En kısa zamanda burayı da bitiriyoruz”Güçlerinin büyük bir bölümünü Çünür Yenişehir’e kaydırdıklarını ve çalışmaların birkaç koldan devam ettiğini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu bölgede 1200 dönümün üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yeni bir şehir kuruluyor. Bu yeni şehrin son sayfalarına geldik. Tabiri caizse bu işin de belini büktük diyebiliriz. Bütün heyecanımızla bu çalışmaları takip ediyoruz. Zaman kaybı yapmak istemiyoruz. Çünür Yenişehir ile birlikte diğer mahallelerimizi de bitirmeyi planlıyoruz. Havalar çok iyi gidiyor. Asfalt çalışmalarımızın yanı sıra bazı yollarımızda da kilit parke çalışması yapıyoruz. Bunun için de ISTEM kilit parke üretim tesislerimizi 24 saat esasına göre çalıştırıyoruz. Sağlam kaliteli kilit taşlarımızla da bazı yollarımızı da kilit parke ile döşüyoruz. Çok ciddi bir çalışma ve mücadele veriyoruz. Yine Gökkubbe altındaki yeni imara açmış olduğumuz 1800 dönümlük alanda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgede de yoğun bir altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Çünür Mahallemiz 1200 dönüm, altyapı, stabilizesi, asfalt çalışması, 40 km’lik kaldırım ve bordür çalışmaları bir yılda bitmez, ancak biz bu çalışmaları aylara sığdırıyoruz. Şehrimize yeni büyük mahalleler kazandırmaya alıştık. Çalışmaları her an inceliyoruz, zaman kaybı yok, verim yükseltisi ile çalışıyoruz. En kısa zamanda burayı da bitiriyoruz, şimdiden Çünür Yenişehir, mahalle sakinlerimize ve Isparta’mıza hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.İHA