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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!
ISPARTA
G.Tarihi: 26.05.2018 22:16
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Isparta Düğün Salonları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı İftar programında konuştu. Erdoğan Polislere müjde üstüne müjde verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü Türkiye, güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor."

TEHDİTLERLE EN ÖN CEPHEDE MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörden düzensiz göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar küresel güvenliği etkileyen pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ülkemiz yanında bölgemizin güvenlik, huzuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en ön cephede mücadele yürütüyoruz."

EN UFAK İHMALİN ÇOK AĞIR SONUÇLARI OLUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güç mücadelelerinin kavşağında olan bir ülkenin, askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak bir eksiklik, ihmal ve sorunun devletimize ve milletimize çok ağır maliyetleri olacaktır."

ERDOĞAN'DAN POLİSLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarıyoruz. Polis Teşkilatı mensuplarımızın emekli olduklarında alacakları emeklilik maaşında %20 artış olacak."

FETÖ'YLE MÜCADELE KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ'yle mücadele) Açık söylüyorum dünyada pek az ülke, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış böyle melun bir yapıyla bizim kadar hakkaniyetli ve başarılı bir mücadele yürütebilir. Dünyada çok az toplum, böyle ağır bir travmanın üstesinden bizim milletimiz gibi dirayetle gelebilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETO ile mücadele ederken intikam duygusuyla değil, adaletin tecellisi için çaba gösterdik. Halen de bu şekilde hareket ediyoruz ama biz, tüm şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için sonuna kadar bu mücadeleyi de dirayetle sürdüreceğiz." dedi.
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