Cumhurbaşkanı Erdoğan Onayladı

Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7067 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

TBMM'de 383 saatlik bütçe maratonu

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki görüşmeleri, 383 saat 21 dakika sürdü.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 24 Ekim tarihinde başlayan bütçe maratonunda 113 kamu kurum ve kuruluşu, 110 üniversitenin bütçeleri müzakere edildi. 29 Kasım tarihine kadar devam eden görüşmelerde, 21 birleşimde 227 saat 29 dakikalık çalışma gerçekleştirildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 763 milyar liralık bütçeden 134 milyar lira eğitime, 127 milyar lira sağlığa, 85,1 milyar lira ise yatırıma ayrıldı.

Komisyondaki yoğun çalışmanın ardından 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 11 Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kuruluna geldi. Cumartesi ve pazar günleri de dahil aralıksız çalışmalarını sürdüren Genel Kurul, bütçe görüşmeleri kapsamında 14 birleşim gerçekleşti.

Genel Kurulun Cuma günü sona eren bütçe mesaisi ise 155 saat 52 dakika sürdü. Bütçe görüşmelerinde 6 bin 792 sayfa tutanak tutuldu.