Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca durdurulduğunu ve o nedenle geç kaldığını dile getirerek, coşkuyla bağrına basanlara teşekkür ettiğini dile getirdi. Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, ”Isparta bugün bambaşka. Bugün karşımda kabına sığmayan bir Isparta görüyorum. Bu meydanda hükümetine, geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyorum. 24 Haziran’da ‘Vakit Türkiye Vakti’ diye haykıran bir Isparta görüyorum. 24 Haziran’da irade, erdem, ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırmaya hazır mıyız? 24 Haziran’da güçlü Meclis, gülü hükümet, güçlü Türkiye demeye var mıyız? 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığında şahsımı Mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran’da güçlü ve büyük Türkiye’nin yolunu açıyor muyuz? 16 Nisan’da olduğu gibi 24 Haziran’da yine rekorlara imza atıyor muyuz? İnşallah iyi olacak, Isparta’da bu iş biti. Isparta kararını vermiş. Şimdiden sandığın rengi belli olmuş” diye konuştu.