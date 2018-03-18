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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇANAKKALE'DEN TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇANAKKALE'DEN TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ
ISPARTA
G.Tarihi: 18.03.2018 20:32
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Isparta Düğün Salonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır" dedi.

 



 

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğankonuşmasının başında Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili müjdeyi vererek,  "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. " dedi.


Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

VERİLMİŞ EN GÜZEL CEVAP

140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. 

TERÖR KORİDORU 4 NOKTADAN KIRILDI

Çanakkale'de dönemin en güçlü orduları ile üzerimize saldırmışlardı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki cesareti geride kaldı. Azmi kalmadı sandılar. Bu milletin inancı o günkü kadar kavi değil sandılar. Ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler. Çukur eylemleri ile vatanımızı hedef aldılar. Teröristleri o çukurlara gömdük. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Çıktıkları sokaklardan milletimizin iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olarak geri döndüler. Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Bu girişimi de önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz. Terör koridoru zinciri 4 noktadan kırıldı, kalan halkları da tane tane kıracak, bu oyunu tamamen bozacağız. 

BAYRAĞIMIZ ORADA DALGALANIYOR

Çanakkale'de ne olduysa, sınırlarımızda olan da odur. Askerleri ile erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak sınırlarımızda terör koridoru kurduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik. Nice tuzaklarla donattıkları Afrin'i 58. güne giren operasyonumuz ile tamamen ele geçirdik. Bayrağımız orada dalgalanyor, ÖSO bayrağı orada dalgalanıyor. Biz işgale gitmedik, biz sadece terör gruplarınının yok edilmesine ve barışa gittik. Oradaki kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmaya gittik. Allah kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kudret versin. 

SON SÖZLERİ SADECE "VATAN SAĞOLSUN"DU

Biz tarih yapmakta çok mahir ama onu yazmakta aynı derecede başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi Çanakkale ancak yaşanabilecek bir savaştı. Çanakkale bir seferberlik savaşıydı. Ülkede eli silah tutan herkes Çanakkale'ye koşmuştu. Çanakkale'yi sadece rakamlarla, "şu kadar subay, asker şehit oldu" diye anlatmak için ruhunu ifade etmekte yetersiz kalır. Nice isim var. Bu kahramanlardan kimi gözlerini kırpmadan düşman kurşunlarının üzerine atılıyordu, kimi denizdeki zırhlılarının üzerine yürümeye kalkıyordu. Kimi top güllelerini yerlerine yerleştirip tek atışta koca gemileri batırıyordu. İnsanın aklının alamayacağı her türlü fedakarlığı yapıyorlardı. Son nefeslerini gülerek veriyorlardı, onlarda ağlamak yoktu. Onlarda sadece ölüme gülerek gitmek vardı. Son sözleri ise sadece "vatan sağolsun" oluyordu.

AFRİN'LE YENİ BİR TARİH OLUŞTURUYORUZ

Bizim milletimiz, gençliğimiz şehadete yürüdü. 15 Temmuz'da şehadete yürüdü. Birileri var. Bu ülkeyi ecdadımız kanları ile yoğurarak vatan haline getirmişti, şimdi de milleti olarak yine topraklarımızı kanlarımızla yoğurarak vatanımıza sahip çıkıyoruz. Ezansızlığın, bayraksızlığın ne demek olduğunu dünyadaki pek çok örneğinde görüyoruz. Bayrağımıza eş bir bayrak asla düşünmüyoruz. Kim ki alternatif düşünmeye kalkarsa, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de ne olduğunuz gördünüz. Ne dedik? İnlerine gireriz. Afrin'le yeni bir tarih oluşturuyoruz. Bu vesile ile sizlere şahsım ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 

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