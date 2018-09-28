- Isparta’da 2 çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu çocuklardan biri hayatını kaybetti. Çevredeki çocuklardan birinin, ağır yaralı arkadaşına müdahale edilmesi sırasında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.30 sıralarında Gelincik Köyü’ne bağlı Akhendek mevkiinde meydana geldi. 18 yaşından küçük O.G.’nin kullandığı 32 DL 210 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan yolcu konumundaki 15 yaşındaki Mert Kızılkaya ağır yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yapılan tüm çabalara rağmen Mert Kızılkaya’yı kurtaramadı.Mert Kızılkaya’ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği dakikalarda çevredeki çocuklardan birisi, “Benim arkadaşım, 15 yaşında. Abla bakıver ne olur. Lütfen kurtarın. Lütfen kalk” diyerek gözyaşı döktü.Olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.İHA