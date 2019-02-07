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ÇOCUK VE GENÇLERDE TV, CEP TELEFONU VE İNTERNET KULLANIMININ ZARARLARI

Isparta'da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Çocuklarda ve gençlerde TV, cep telefonu, ve internet kullanımının zararları hakkında bilgiler verdi.

ÇOCUK VE GENÇLERDE TV, CEP TELEFONU VE İNTERNET KULLANIMININ ZARARLARI
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ÇOCUK VE GENÇLERDE TV, CEP TELEFONU VE İNTERNET KULLANIMININ ZARARLARI

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanımız Nevzat YILMAZ. Çocuklarda ve gençlerde TV, cep telefonu, ve internet kullanımının zararları hakkında bilgiler verdi.

YILMAZ;”Dijitalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklar adeta dijital dünyaya doğuyorlar. Bilgisayarlar, tabletler, tv ve cep telefonları gibi dijital araçlar hayatlarımızın önemli birer parçası oldular. Ancak bu araçların hayatımızı kolaylaştırıcı etkilerinin yanısıra ruh sağlığımıza ve beyin gelişimine zararları da oldukça fazla. Çocuklar ve gençler için tehlike çok daha büyük. 
Son dönemde artan psikiyatrik bozuklukların altında yatan sebepleri arasında TV, cep telefonları ve internet kullanımının en ön sıralarda geldiğini görüyoruz. Aileler çok erken yaşlardan itibaren daha bebeklikte bile tablet ve cep telefonlarıyla çocuklarını oyalamaya başlıyorlar. Bunun çocuklar üzerinde yarattığı hasar sanılandan çok daha büyük. Hem beyin gelişimleri, hem ruhsal gelişimleri hem de fiziksel gelişimleri olumsuz etkileniyor. Yapılan araştırmalarda erken dönemlerde tv , cep telefonu ve tablet gibi dijital araçlara maruziyetin konuşma gecikmesi, otizm ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi önemli bozuklukluklara yol açtığı gösteriliyor. Bu dijital araçların sadece kısıtlanması sonrasında bile çocuklarda gözle görülür iyileşme olduğunu farkediyoruz. 
Yine çocuk ve ergenlik döneminde internet ve sosyal medya kullanımının da dikkat bozuklukları, depresyon, kaygı bozuklukları ve davranış bozuklukları gibi önemli psikiyatrik rahatsızlıklara yol açtığı gösteriliyor. Özellikle sosyal medya kullanımı çocuk ve gençlerin siberzorbalığa uğrama (taciz,tehdit) ve istismara uğraması açısından çok önemli riskler taşıyor. Online oyunların (mavi balina vb.) tehlikesi de oldukça büyük. Çocuklarda ve gençlerde kendine ve başkalarına zarar verme davranışları ve intihara kadar giden süreçlere neden oluyorlar. Ailelerin çocuklarındaki ani davranış değişiklikleri, içe kapanma, ders başarısında azalma, okul devamsızlıkları gibi belirtilere de dikkat etmeleri gerekiyor. Bu belirtiler olduğunda acilen çocuk ve ergen ruh sağlığı profesyonellerine başvurmaları önemli. Çocuklarında konuşma ve sosyalleşme problemleri olan, yoğun internet, cep telefonu veya bilgisayar kullanımı olduğunu fark eden ailelerin de mutlaka çocuk ve ergen ruh sağlığı profesyonellerine başvurmaları ve yardım almaları gerekmektedir. 
Ailelerin bebeklikten itibaren tv, tablet ve cep telefonu kullanımını kısıtlamaları hayati önem taşıyor. Özellikle anne-babaların da çocuklara örnek olmak adına cep telefonu, televizyon ve internet kullanımını azaltmaları, kitap okuma, spor ve sanat faaliyetlerine yönelmeleri, çocuklarına doğru örnek olmaları gerekmekte. Kendileri cep telefonu ve interneti yoğun bir şekilde kullanırken, çocuklardan ve gençlerden bu dijital araçları bırakmayı istemeleri işe yaramayacaktır. Çocukların ve gençlerin ailelerinden ne görürlerse onu uygulayacaklarını unutmamaları gerekmekte. 
Ailelerin çocuklar ve gençlerin cep telefonu ve internet kullanımında mutlaka güvenlik filtreleri kullanmaları, oynadıkları oyunları ve girdikleri internet sitelerini yakından denetlemeleri gerekmekte. Problemler büyümeden önlem almak çok önemli zira geç kalınırsa çok ciddi, kalıcı ruhsal sorunlara neden olabilir. Bu nedenle bebeklikten itibaren dijital araçların kullanımında denetimli olmak ve çocukları sosyal faaliyetlere, spora ve müziğe yönlendirmek, internet ve oyun bağımlılığının oluşmasını büyük ölçüde engelleyecektir. İnternet ve oyun bağımlılığı oluştuktan sonra tedavi etmek kolay olmayacaktır. “ diye konuştu.
 
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ÇOCUK VE GENÇLERDE TV, CEP TELEFONU VE İNTERNET KULLANIMININ ZARARLARI
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