Çocuk kitapları yazarı ve Sinema Eleştirmeni Banu Bozdemir’i 25-26 Kasım tarihlerinde TED Isparta Kolejinde ağırladık.İstanbul Üniversitesi İletişim Bölümü Gazetecilik Bölümü mezunu Banu Bozdemir çeşitli gazetelerde editör ve sinema yazarlığı yapmaktadır. Yazarımız “Küçük Sinemacılar” isimli kitabı ile ortaokul öğrencilerine sinema tarihine yolculuk yapmanın yanı sıra, kafamızdaki bir fikri senaryoya aktarmayı ve hayal ettiklerimizi bir film olarak nasıl çekeceğimizin yollarını göstererek bu keyifli yolculukta, sinemanın sadece beyaz perdede gördüğünüz oyunculardan ibaret olmadığını, arkasında ses teknisyeninden, sanat grubuna kadar yüzlerce insanın çalıştığını, fark ettirdiği etkinlikleri ve sunumlarıyla sinemanın büyülü kapısını aralamalarını sağlayarak tüm öğrencilerimize keyifli dakikalar yaşattı.