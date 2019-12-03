Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 25.11.2019 ile 01.12.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı” suçundan aranan K. H.
- “Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma” ve “Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanma” suçlarından aranan M. A.
- “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan A. T.
Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.