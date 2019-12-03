Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı” suçundan aranan K. H.

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma” ve “Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanma” suçlarından aranan M. A.

“Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan A. T.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 25.11.2019 ile 01.12.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 38 (Otuz Sekiz) Aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.