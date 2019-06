Çin'e Kiraz İhracatı İçin Soğuk İşlem Uygulaması Başlatıldı

TC. ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman Müdürlüğü BASIN BÜLTENİIsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çin'e Kiraz İhracatı için protokol gereklilikleri kapsamında soğuk işlem uygulaması başlatılmıştır.15 Kasım 2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi (AQSIQ) arasında "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" ve "Bitki Karantinası Yönetmeliği" imzalanmıştır. Bu söz konusu protokol ve yönetmelik kapsamında kayıtlı işletme olan Ana Meyve Tarım Tic. Ltd. Şti.'nin müracaatı ile Çin Halk Cumhuriyetine kiraz ihraç edilebilmesi amacıyla soğuk uygulama işlemi başlatılmıştır.Ülkemizde yetişen ve dünya pazarlarında tercih edilen kirazlarımız Avrupa ve Rusya'ya ihracatı yapılmaktadır. Ancak zaman zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar ve dünya ticaretinde karşılaşılan sorunlar alternatif pazarların bulunmasını zorunlu hale getirmektir.Bu kapsamda ülkeler arası girişimler sonucu Çin'e kiraz ihracatında belli şartlar getirilerek iki ülke arasında bir protokole bağlanmıştır. Bu protokol kapsamında ihraç edilecek ürününün yetiştiği bahçelerin kayıtlı olması, her bir bahçeye ait dosyası ve bu dosyada rutin istenen evraklar bulunması ile üretim sezonu boyunca kontrol altında tutularak ihracata izin verilmesi söz konusu olmuştur. Aynı zamanda bu kayıtlı bahçenin ürünleri özellikle Akdeniz Meyve Sineği ve diğer zararlılardan arındırılması için soğuk işleme tabi tutulduktan sonra ihracatına izin verilecektir.Soğuk Uygulama işlemi de bahsi geçen protokol gereği yine kayıtlı olacak, soğutma prosedürlerine uygun, ürün sağlığı ve hijyeni, genel hijyen kurallarına uygun hareket etme zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla başvuruda bulunan Eğirdir Serpil Köyünde Soğuk Depo İşletmeciliği yapan Ana Meyve Tarım Tic. Ltd. Şti. Çin Tarım Heyeti yetkililerince yerinde yaptıkları ziyaretler ve protokol gereklilikleri kapsamında uygun bulunmuştur. İlimizde yetkili soğuk işlem işletmesi olan Ana Meyve bu yetkisini kullanarak soğuk işlem için Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmuştur.Soğuk Uygulama (Cold Treatment) işlemi 1 °C nin altında 16 gün ürünün soğuk odalarda tutulması işlemidir. Bu işlemin İnspektör Ziraat Mühendisleri gözetiminde kontrollü olarak gerçekleşmesi ve uygulama sonunda işlem uygunluğunun inspektörlerce rapor edilmesi gerekmektedir.Bahsedilen prosedürler sonucunda kayıtlı işletme olan Ana Meyve Tarım Tic. Ltd. Şti.nde 10 Haziran 2019 günü soğuk işlem uygulaması başlatılmıştır. Uygulama sonrası soğuk odadan alınan ürünler soğuk zincir bozulmadan, uygun paketleme ve uçak kargo ile Çin'e ihracat edilecektir.Ayrıca, Mayıs-Haziran 2019 aylarında Türkiye ve Çin arasında yapılan ikili görüşmelerde kirazla ilgili olarak ticaret hacminin artırılması, ürün sevkiyatında daha hızlı sirkülasyon sağlanması amacıyla protokolde revizyona gidilmiştir. Soğuk uygulama 16 gün depoda tutulması zorunluluğunu gerektirdiği ve dolayısıyla ülkemiz kiraz sezonunda sınırlı işlem yapılacağından ihracat miktarını düşürmektedir.Bu nedenle soğuk uygulamaya alternatif olarak kiraz ihracatında 3 saatlik MeBr (Methyl Bromide) fumigasyonu yapılarak daha hızlı bir şekilde ihracat gerçekleşecektir.Enver Murat DOLUNAYİl Müdürü V.