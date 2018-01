CHP Isparta il ve ilçe yönetimleri kahvaltıda buluştu

CHP Isparta İl ve İlçe Yönetimleri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri dün düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Parti buluşmasında konuşan İl Başkanı Ahmet Kürkçü, Afrin Harekâtını değerlendirerek, “Ülkemizin Milli Güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanlığının düzenlediği kahvaltılı buluşmada İl, ilçe yönetimlerinin yanısıra il ve merkez ilçe kadın kolları ile gençlik kolları yöneticileri de bir araya geldi. Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem’in de katıldığı buluşmada konuşan CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü, “Kongremizin ardından böyle bir buluşma ile hem gündemi değerlendirelim hem de birbirimizi daha yakından tanıyalım istedik” dedi.“Mehmetçiğimizin burnu kanamadan dönmesi en büyük arzumuz”Cumartesi günü fiilen başlayan Zeytin Dalı Harekâtını da değerlendiren CHP İl Başkanı Kürkçü, “Ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir. Zeytin Dalı Harekâtı’nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur." dedi.Başkan Kürkçü, "Zeytin Dalı Harekâtı, sınır güvenliğimizin sağlanması ve sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılması, ülkemizin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir. Suriye’ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması olmalıdır. Bu strateji bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye’nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya, Iran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir" İfadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)