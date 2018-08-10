- Isparta’da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan zanlı, uyuşturucu madde ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve yaygınlaşmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda bir süre Y.G. isimli şüpheliyi takibe alan narkotik polisi, bir süre sonra şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramalarda Y.G.’nin üzerinde 1 içimlik eroin maddesi ele geçirildi.Şüphelinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Y.G.’nin ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan ayrıca 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını ve cezaevi firarisi olduğunu tespit etti.Emniyette gerekli işlemleri tamamlanan Y.G.’nin daha sonra cezaevine teslim edildiği öğrenildi.İHA