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Cevat Gençay: Vatandaşın cebinde büyüme yok!

Cevat Gençay: Vatandaşın cebinde büyüme yok!
ISPARTA 0
böcüzade
Vatandaşın cebinde büyüme yok!
2018 yılı bütçesi mecliste kabul edildi.
Bütçeye Saadet Partisi sert tepki gösterdi. Bütçe emeklinin, çalışanın ve çiftçinin olmadığını söyleyen Saadet Partisi İsparta İl Başkanı Cevat Gençay, “Türkiye’nin ekonomisi büyüdü diyorlar.
Vatandaşın cebinde büyüme yok. Ama büyüyen rantiye çiler” dedi.
Saadet Partisi İsparta il Teşkilatının il divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündem ekonomiydi. Saadet Partililer ekonomi üzerinde hükümete yüklendi. Türkiye’nin ekonomik anlamda yüzde 11,1 büyüdüğünün söylendiğini belirten Saadet Partisi İsparta İl Başkanı Cevat Gençay, “Aksine büyüme yok” diyerek bunu simit hesabıyla anlattı.Gençay, “Türkiye’de deniliyor ki yüzde 11.1 büyüdük, dünyanın en büyük büyümesini gerçekleştirdik. Bizde gittiğimiz yerlerde sorduk dedik ki, arkadaşlar ülkemiz büyümüş dünyada birinci olmuş sîzlerden büyüyen var mı? Aldığımız cevap ne işçimizde, ne köylümüzde, ne emeklimizde, ne esnafımızda, ne memurumuzda bir büyüme yok hatta bunun hesabını yapmak için 5 tane simit aldık simidin tanesi 1 TL, 5 simit 5 TL, aynı zamanda çayda 1 TL, 5 çay 5 TL cumhurbaşkanımız 3 çocuk diyor. 3 çocuklu bir evimizin nüfusu 5 kişi bir öğünde 1 simit 1 çay yese bir aile 5 simit 5 çay yapıyor yani ailenin bir öğünü 10 TL yapıyor günde 3 öğün yediklerini varsayarsak 30 TL biz bunu da 30 günü çarptığımızda 900 TL yapıyor bir ayda çalışan zaten ayda 1404 TL maaş alıyor, bu aile en kötü 500 TL de kira verdimi en ucuzundan bu ailenin başka bir şey alacak parası kalmıyor. Biz nasıl oluyor da dünyada en büyük büyümeyi yaptık, peki büyüyen kim büyüyen rantiye büyüyor faiz lobisi büyüyor. 4 tane bakanlığımıza toplam 57,5 Milyar para ayrılmış, rantiyeciye faiz lobisine ne kadar ayrılmış biliyormusunuz 71 Milyar TL ayrılmış böyle bir ülkede huzur olmaz.” Dedi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Haşan Güldal da “bütçede çalışan, emekli esnaf memur yok. Tam bir rant bütçesi” diye konuştu. Güldal , “2018 yılı bütçesi tamamlandı bu bütçede yatırım yok, üretim yok, istihdam yok, işçi yok, memur yok, emekli yok, esnaf yok, çiftçi yok, köylü yok tam bir rant bütçesi peki bu bütçede ne var diye baktığımız zaman açık var 66 katrilyon, faiz ödemesi var 72 katrilyon ey benim köylü kardeşim, çiftçi kardeşim 762 Milyarlık bütçede sana ayrılan pay 10 milyar lira sana nasıl bakıldığını gör bunlar şu tezi çok sık savunuyorlar koalisyon dönem­lerinde istikrar yoktu, biz istikrarı sağladık evet sağladınız bu ülkeyi istikrarlı olarak batırıyorsunuz tarih bu günkü dönemi de ararken zamda, vergide, faiz ödemelerinde rekor üstüne rekor kıran hükümetin dönemi olarak tarihe geçe- ceksiniz.”ifade etti.

Kaynak: Isparta Haber Gazetesi
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