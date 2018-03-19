Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gökçay’ın devamı olan Çayboyu’nda dere yataklarında biriken başta çamur olmak üzere diğer atıkları temizledi. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, dere yatağına indirilen mini yükleyici, dere yatağının zemininde bulunan çamur tabakası ile yabani otların temizliği gerçekleştirildi.Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gülderen, “Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak bugünkü çalışmamız havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çayboyu kanalımız içerisinde devam etmektedir. Bilindiği gibi burası havaların ısınmasıyla birlikte haşere ile mücadelede en etken olan bir bölgedir. Köprü altlarında, kanal kenarlarında oluşan miller, otlar tüm olumsuzlukları ekiplerimizle birlikte insan gücü ve makine ile çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.Isparta Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalara eşlik eden İskender Mahallesi Muhtarı Ramazan Geyranlı da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Geyranlı, “Her sene yapılan bu çalışmalar yaz gelmeden yine belediyemiz tarafından başlatılmıştır. Mahallemizde temizlik, park bahçeler ve diğer tüm çalışmalar en iyi şekilde gerçekleştirilmektedir. Çalışmalardan çok memnunuz. Başkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.