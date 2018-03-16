Çalışmayan kadına emeklilik fırsatı

Bir işte çalışmayan 12 milyon ev kadınına 5510 sayılı yasa ile sigortalı olma şansı getirildi. Kanuna göre; belli şartları sağlayan ev kadınları daha düşük primlerle isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı elde edebiliyor. Diğer bir deyişle başkasının yanında çalışmayan kadınlar için emeklilik mümkün. İşte konunun detayları.

1 - EV KADINI SİGORTASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapması gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmak ve bir işyerinde çalışmamak şart.

2 -TİCARİ VE TARIMSAL FAALİYET YAPANLAR

Hayır. Ticari, tarımsal ya da mesleki faaliyetlerinden dolayı Gelir Vergisi’ne tabi olanlar bu imkandan yararlanamaz.

3 - BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Önce, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınacak. Ardından ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ doldurulacak. Bir de kimlik fotokopisi gerekiyor.

4 - SİGORTA HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLIYOR?

İsteğe bağlı sigortalılık talep tarihini takip eden günden itibaren başlatılır.

5 - ÖDENECEK PRİM NASIL HESAPLANIYOR?

Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeyecek.

6 - NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortası, yüzde 12’si ise Genel Sağlık Sigortası priminden oluşuyor. 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında yatırılacak en düşük prim tutarı 541 lira olarak belirlendi.

7 - SAĞLIK HİZMETİ ALABİLİR Mİ?

İsteğe bağlı sigortalı, primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.

8 - BAĞKUR KAPSAMINDA OLACAKLAR

Bu kapsamda yatırılan primler Bağkur kapsamında değerlendiriliyor. Normalde esnaf Bağkur için ayda 613 lira öderken, ev kadınları 158 lira daha az prim ödeyerek Bağkurlu olabiliyor.

9 - DAHA AZ PRİMLE EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Evet. Bugün isteğe bağlı olarak prim ödemeye başlayan kadınlar 5400 gün prim ve 61 yaş şartlarıyla yaş haddinden emekli olabiliyor.

10 - NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUR?

Bağkur kapsamında olan kadın sigortalılar 9000 gün prim ödemek zorunda. Ayrıca emeklilik için 58 yaşını doldurmak gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışma imkanı bulan kadınlar, 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabilir.