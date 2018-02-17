Çalışmadan emeklilik fırsatı! Sadece 2 şartı var

Başta ev kadınları olmak üzere, çalışma imkanı bulamayanlar için emeklilik imkanı var. Üstelik işlemler de çok kolay. Sadece 18 yaşından büyük ve Türkiye’de ikamet edin yeter...

Sosyal güvenlik sistemimizde emeklilik için prim ödemek ve belli bir yaşı tamamlamak gerekiyor.



Ancak prim ödeme sadece çalışmakla sınırlı değil. Çalışma imkanı bulamayan özellikle ev hanımları gibi kesimler için isteğe bağlı sigorta imkanı da bulunuyor.

Bu konuda gelen sorulardan birisi şöyle:

Annem 1968 doğumlu 50 yaşında.

Şimdiye kadar hiç SGK girişi yok. Annem nasıl emekli olur? Yaşı gelince günü mü beklemesi gerekiyor? Gün dolsa yaşımı bekleyecek?



Anneniz sigortalı olma konusunda biraz geç kalmış. Ancak yine de hiçbir şey için geç değil.

Annenizin çalışma imkanı bulunmuyorsa onun için en kolay yöntem isteğe bağlı sigorta olacaktır. İsteğe bağlı sigortada 18 yaşını doldurmak, Türkiye'de ikamet etmek ve bir emekli maaşı ya da sigortalı olarak çalışmıyor olmak isteniyor.

İsteğe bağlı sigorta için bir dilekçe ile en yakın SGK'ya başvurabilir ve emeklilik sürecini başlatabilirsiniz.



İsteğe bağlı sigorta 2008 yılından sonra artık Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.

O yüzden ise tam emeklilik için erkeklerin 25 tam yıl yani 9 bin gün, kadınların ise 20 tam yıl yani 7.200 gün prim ödemesi gerekiyor. Ancak kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı da bulunuyor.



Buna göre de anneniz için emeklilik şartları 5400 gün yani 15 yıl prim ödeyerek 61 yaşında emeklilik olarak görünüyor. İsteğe bağlı ödemeleri her ay yapılıyor ve brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. İsteğe bağlı sigorta olanlar için sağlık hizmetleri de ücretsiz oluyor. Yani hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu çocukları diğer sigortalılar gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Yeni Asır /Faruk Erdem