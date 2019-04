Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 7 Mart 2019 tarihinde Fahri Doktora Payesi verdiği Müzisyen Cahit Berkay, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenciler ile bir araya geldi. Okumanın, kendi kültürünü özümsemenin değerine vurgu yapan Berkay, “Ben evrensel bir sanatçı hâline gelmişsem bunu türkülerimize, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’ye, Pir Sultan Abdal’a, Karacaoğlan’a, Yaşar Kemal’e, Ruhi Su’ya, Nazım Hikmet Ran’a ve sayısız değere borçluyum. Okuyun. Azim gösterin. Yılmayın. Azmederseniz kapı aralanır” diye seslendi.‘SDÜ Fahri Doktora Üyesi Cahit Berkay ile Sinema ve Müzik’ başlıklı söyleşi etkinliğinin açılış konuşmasını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt yaptı. Berkay’ı “Büyük ailemizin bir ferdi” olarak tanımlayan Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü, Berkay’ın anılarını, duygu ve düşüncelerini, öğretilerini dinlemekten kıvanç duyduklarını belirtti. SDÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin de bizzat soru ve görüşleri ile sürece dâhil olduğu söyleşide Berkay, okumanın değerini vurguladı.Sanat hayatında 200’den fazla sinema müziğine imza attığını belirten Berkay, “Beslenme çantam” olarak tanımladığı Türk kültürünün değerine işaret etti. Bugün bulunduğu noktayı çok okumaya ve kendi öz değerleri özümsemeye borçlu olduğunu dile getiren Berkay, şöyle dedi: “Hayatta hangi alanda olursanız olun özgün eserler üretmek istiyorsanız kendi kültürünü özümseyeceksin. Okuyacaksın. Doğru düşünebilmek için okuyacaksın. Doğru düşünmeyi öğrenmek için, özümseyerek, gerçekten anlayarak okuyacaksın. Bunu yaptığınız takdirde özgün düşündüğünüzü göreceksiniz. Ben başarılı olmuşsam, evrensel ödüller kazanmışsam, yarım asır önce yaptığım müzikler bugün dâhi çok seviliyor ve dinleniyor ise bunu kendi kültürümüze borçlu olduğumu söylemek istiyorum. Kendi kültürünün üzerine Batı’yı, Uzak Asya’yı ekleyebiliyorsan işte ben aliyyül alâ derim.”Sinemada temponun çok önemli bir unsur olduğunu kaydeden Cahit Berkay, “O yapıtın yönetmeninin tarzıdır. Müzisyen ise sahnelerin ve planların akışındaki ritmi ayarlar. Sinemada asıl unsurlardan biri ritimdir. Onu çözdüğünüz takdirde işinizi doğru rotaya koymuşsunuz demektir” dedi.Sinemayı ‘Star’ ve ‘Hikâye’ olarak iki döneme ayıran Berkay, şunları söyledi: “Yeşilçam bir nevi Star odaklıydı. Çok kısıtlı imkânlarla çalışılırdı. Şimdi ise Türk Sineması hikâye odaklıdır. Biz dört kişilik bir ekiptik. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve diğer sanatçılarımızın filmlerine müzikler yapardık. Öyle bir dönemdi ki senaryonun tamamlanması ile filmin vizyona girmesi arasındaki 20 günde tüm evreler tamamlanmış olurdu. Benim adım çıkmıştı, ‘Cahit ve ekibi iki günde film müzikleri yapıyor’ diye. Hakikaten de öyleydi. Selvi Boylum, Güler misin ağlar mısın, Dila hatun, Devlerin aşkı, Bodrum hakimi, Kırık bir aşk hikâyesi ve saymakla bitiremeyeceğimiz müzikler hep kısıtlı zamanlarda, dar imkânlarla çıktı. Ama bizim ‘beslenme çantamız’ doluydu. Türkülerimizle, çok kıymetli ananelerimizle, evrensel değerlerimizle doluydu. Onun için gençlerle buluştuğum her fırsatta bunları anlatıyorum. Kendi kültürünüzü çok iyi özümseyin. Üzerine evrenseli ekleyin.”Cahit Berkay, gençlere sinemayı sadece bir eğlence aracı olarak görmemesini öğütledi. Berkay, “Sinemanın eğlendirmek dışında farklı misyonları var. Yaşananları farklı hikâyeler içerisinde gelecek kuşaklara aktarır. Düşünce ortamı sağlar. Ufuk açar. Hayal kurmanıza zemin hazırlar. Gençler hayal kurun. Kendiniz, aileniz, sevdikleriniz, toplum, ülke ve dünya için hayal kurun. Bilgiye sadece internetten erişmeyin. Şu an görüyorum ki okumak denilen eylem bilgisayar, cep telefonu, internet nedeniyle fena hâlde geri plana itildi. Teknolojiyi kullanın. Ama tembelleşme aracı yapmayın. Siz internetten konsantre bilgi elde edebilirsiniz. Kabul. Ama etrafındaki detaylardan mahrum kalırsınız. Bu da hayal kurma gücünü elinizden alır. Benzersiz işler yapmak istiyorsan, okuyacaksın. Özgün olmak istiyorsan kendi kültürünü çok iyi tanıyacak ve özümseyeceksin. Tatbik edeceksin.”Etkinlik soru-cevap şeklinde son buldu. SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Berkay’a ‘Lir’ hediye etti. Cahit Berkay, “Bir üyesi olarak SDÜ’ye her zaman gelmeye, deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim.” diye konuştu.