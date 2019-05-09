Çağımızın Hastalığı “Sosyal Medya Bağımlılığı” SDÜ’de Ele Alındı

Üniversitemiz İletişim Fakültesince düzenlenen “Dijital İletişim Konferansları” kapsamında “Sosyal Medya Bağımlılığı” konusu ele alındı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Salonu’nda öğrencilerle buluşan İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zihni Tunca, sosyal medya ağlarına olan bağımlılığın, kişilerin yaşam kalitesini, yeme-içme ve uyku alışkanlıklarını etkilediğini söyledi.Öğrencilere “Bir gününüzün en az kaç dakikası cep telefonuna bakarak geçiyor?” sorusunu yönelten Prof. Dr. Tunca, dünya ortalamasının yetişkinlerde 150 dakika civarında olduğunu gençler de ise bu ortalamanın 7 saate kadar çıkabildiğini vurguladı. Sosyal ağların “beğeni”, “yorum”, “emoji” gibi uyarıcılardan uzak kalma ve gündemi kaçırma korkusu yarattığının altını çizen Prof. Dr. Tunca, sosyal medya bağımlılığı belirtilerini “giderek artan oranda sosyal medya kullanımı”, “sürekli olarak sosyal ağları düşünmek”, “tekrar eden, başarısız sosyal hesapları kapatma çabası”, “sosyal ağlara erişememe endişesini hissetmek”, “sosyal ağları sorunlardan uzaklaşmak için bir fırsat bilmek”, “sorumluluklarını ihmal etme” şeklinde sıraladı.Sosyal medyanın hayata etkileri, yarattığı davranışsal değişiklikleri, fiziksel ve ruhsal etkilerinden bahseden Prof. Dr. Mustafa Zihni Tunca, “Teknolojisiz yaşayamazsınız. Bağımlılık yolunda ilerliyoruz. Uygulamalarla, yaşam tarzıyla bizi buna itiyorlar. Çözüm, teknolojiden uzaklaşmak değil. Üçte bir kuralını uygulayabilirsiniz. Gün 24 saat üçte biri 8 saat, 8 saatin de üçte birini ayırmalısınız.” dedi. “Dijital Arınma” konusunda da değinen Prof. Dr. Tunca, “Öncelikler belirlenip sıraya konulmalı. Sınırlı sayıda sosyal ağ kullanılmalı. Sosyal ağlara giriş zamanı ile geçirilecek süre önceden net olarak belirlenmeli. Bildirimler sınırlı sayıda tutulmalı. Spor, kitap gibi alternatif meşgalelere yönelmeli” tavsiyelerinde bulundu.Prof. Dr. Tunca sözlerini “Teknolojinin hayatınızda bir amaç değil araç olarak kalmasını diliyorum” diyerek noktaladı.