ISPARTA BALIKÇI

"Burundaki kemik eğriliği öksürüğe neden olabilir"

"Burundaki kemik eğriliği öksürüğe neden olabilir"
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
 
  - "Burundaki kemik eğriliği öksürüğe neden olabilir"   
  - Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak:  
  - "Burundaki her türlü kemik eğriliği gibi yapısal bozukluklar, enfeksiyonlar veya alerji nedeniyle oluşan burun eti büyümeleri, çocuklarda sık görülen geniz etinin büyümesi gibi durumlar belli başlı burun tıkanıklığı nedenleridir"   
  - "Burun tıkanıklığına ikincil olarak veya diğer nedenlerle sinüzit oluşması kötü kokulu, sarı-yeşil renkli mukus üretimini artırır ve öksürüğe yol açar"   
 
- Prof. Dr. Asım Şafak, burundaki kemik eğriliğinin öksürüğe neden olabileceğini belirtti.   
  Solunum yolları ve boğaz bölgesi başta olmak üzere vücudun savunma mekanizması olan öksürük, birçok nedene bağlı olarak gerçekleşiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı dokularda oluşan kızarıklık, ağrı ve tahrişin öksürük refleksini tetiklediği biliniyor. Yaşam kalitesini düşüren ve hangi nedene bağlı oluşursa oluşsun, öksürüğün kaynaklandığı hastalığın tespit edilerek tedavisinin planlanması büyük önem taşıyor. 
  Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, öksürüğe yol açabilen nedenler ve tedaviler hakkında bilgi verdi. 
  Solunum yollarını örten mukozanın yabancı cisimle veya tahriş nedeniyle uyarılmasının, alerji veya enfeksiyona bağlı iltihaplanmalar, yapısal bozukluklar veya tümörler mukus üretiminde ve yoğunluğunda artışa neden olabileceğini belirten Şafak, bu ve benzeri nedenlerle oluşan solunum yollu hastalıkların sonucunda öksürük şikayetleri meydana geldiğini kaydetti. 
 
  “Burundaki kemik eğriliği öksürüğe neden olabilir” 
  Burundaki kemik eğriliğinin öksürüğe neden olabildiğini ifade eden Şafak, “Burundaki her türlü kemik eğriliği gibi yapısal bozukluklar, enfeksiyonlar veya alerji nedeniyle oluşan burun eti büyümeleri, çocuklarda sık görülen geniz etinin büyümesi gibi durumlar belli başlı burun tıkanıklığı nedenleridir. Burun tıkanıklığına ikincil olarak veya diğer nedenlerle sinüzit oluşması kötü kokulu, sarı-yeşil renkli mukus üretimini artırır ve öksürüğe yol açar” dedi. 
 
  Beslenmeye dikkat 
  Beslenme alışkanlıklarının öksürüğe yol açtığını dile getiren Şafak şöyle konuştu: 
  “Sigara içilmesi, acılı beslenme, soğuk ve asitli içecekler tüketilmesi, yüksek sesle veya uzun süreli konuşma, tozlu, dumanlı ya da soğuk ortamlarda bulunulması önemli farenjit etkenleridir. Bazı durumlarda alerjik nedenler veya mide asidinin boğaza kaçması gibi durumlar da mukozanın iltihaplanmasına neden olur. Bakteriler ve virüsler nedeniyle oluşan enfeksiyonlara bağlı bademcik iltihapları, farenjit veya larenjit iltihapları, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ateş ve ses kısıklığı gibi şikayetler ile birlikte öksürük meydana gelir.” 
  Öksürükle birlikte diğer şikayetlere değinen Şafak, ateş, boğaz ağrısı, ağızda acı bir tat hissetme, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, boğazda takılma hissi, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, balgam çıkarma, hırıltılı solunum, nefes darlığı veya kan tükürme gibi şikayetlerinin de görülebildiğini söyledi. 
  Öksürüğün süresinin, balgamlı veya kuru olması, yatma pozisyonundan sonra tetiklenmesinin, beslenme ile ilişkisi ve çıkan öksürük sesinin önemli olduğunu belirten Şafak, “Öksürüğün özellikleri ve eşlik eden diğer şikayetler hastalığın neden kaynaklandığını ortaya koyar. Öksürük şikayeti önemsenmeli, zaman geçirmeden kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.  
  Günde ortalama 2.5, 3 litre oda ısısında su tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şafak şu önerilerde bulundu: 
  “Günde ortalama 2-3 fincan bitki çayını, aralıklarla ve çok sıcak olmayacak şekilde için. Soğuktan korunmaya özen gösterin. Burundan nefes almaya özen gösterin. Hastalık dönemlerinde aşırı efor gerektiren işlerden kaçının, mümkün olduğunca istirahat edin. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin. Sigara vb. tütün ürünleri kullanmayın. Asitli ve soğuk içecekler içmeyin ve alkol almamaya özen gösterin. Her türlü tozlu ve kirli ortamdan uzak durun. Halsiz veya yorgun düşmemek için uyku süresine dikkat edin.” 
 
AW566294-01


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA YENİ NESİL YAZAR KASA KAMPANYASI
Isparta Jandarma’dan ilçelerde huzur operasyonu
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Eğirdir Ziyareti
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahsın evine operasyon!
Isparta valisi Seymenoğlu’na 10 Aralık ziyareti
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Isparta'da narkotik operasyon!
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paranız kesilebilir
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama
Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR
Evleneceklere devletten 65 bin TL
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek
Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı
Davraz’da kar kalınlığı yükseldi
Isparta'da araç yayaya çarptı
Abonelik alacaklarında yeni dönem
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı
Isparta'da Büst hırsızlığına bir tutuklama daha
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimiIsparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimi05 Aralık 2018
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ07 Aralık 2018
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyorKomisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor07 Aralık 2018
Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacakTravel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak04 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı 07 Aralık 2018
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı 07 Aralık 2018
Isparta'da araç yayaya çarptıIsparta'da araç yayaya çarptı07 Aralık 2018
Abonelik alacaklarında yeni dönemAbonelik alacaklarında yeni dönem07 Aralık 2018
Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası04 Aralık 2018
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek08 Aralık 2018
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYORISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR08 Aralık 2018
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'daIsparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da06 Aralık 2018
Asgari ücret zammında yeni gelişmeAsgari ücret zammında yeni gelişme07 Aralık 2018
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldiDenizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi08 Aralık 2018
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulamaIsparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama06 Aralık 2018
Evleneceklere devletten 65 bin TLEvleneceklere devletten 65 bin TL08 Aralık 2018
TÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya BurdurTÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya Burdur04 Aralık 2018
Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecekGençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek06 Aralık 2018
Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı 05 Aralık 2018
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu 06 Aralık 2018