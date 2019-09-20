BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI

Burdur Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), önemli antik kentleri, müzeleri, eko-turizm olanakları, kültürel ve tarihi çeşitliliklerinin tanıtılıp farkındalığın artırılması, kırsal turizmin canlandırılması amacıyla düzenlenen ‘Burdur’ temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. BAKA - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğindeki iki kategorideki yarışmaya başvuran, teknik şartnameye uygun bin 566 eser jüri tarafından değerlendirildi. 625 fotoğraf tutkununun en fazla 4 eseriyle katıldığı yarışmada, ‘Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri ile Burdur’ ve ‘Eko Turizm Alanları ile Burdur’ kategorilerindeki fotoğraflardan birinciler 3 bin, ikinciler 2 bin, üçüncüler ise bin TL ödül alırken, 2 fotoğrafa BAKA Özel Ödülü olarak 750’şer TL, sergilemeye ve satın almaya layık görülen fotoğraflara ise 250’şer TL ödül verildi.BAKA’nın ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde turizmi potansiyelinin tanıtımı, bilinirliği ile sürdürülebilir turizmin hedefine yönelik yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi. BAKA, TFSF işbirliğinde düzenlediği ‘Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri ile Burdur’ ve ‘Eko Turizm Alanları ile Burdur’ kategorilerindeki ‘Burdur Temalı Fotoğraf Yarışması’na doğayı, gezmeyi, yeni yerler görmeyi, fotoğraf çekmeyi seven genç, yaşlı, amatör, profesyonel fotoğraf tutkunları müracaat etti.Önemli antik kentler, müzeler, eko-turizm olanakları, kültürel ve tarihi çeşitliliklerin karelerinin yeraldığı şartnameye uygun toplam bin 566 fotoğraf yarıştı. BAKA, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcilerinden ve Burdur fotoğraf sanatçılarından oluşan jüri, fotoğrafları değerlendirdi. Jüri üyelerinin gün boyu süren değerlendirmesi sonunda; ‘Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri ile Burdur’ kategorisinde Muğla’dan Salim Şimşek ’nin ‘Sagalassos’ fotoğrafı birinci, Isparta’dan Mehmet Altınay’ın ‘Sagalassos’ fotoğrafı ikinci ve yine Isparta’dan Mustafa Dinç’in ‘Suda Dans’ fotoğrafı üçüncü seçildi.‘Eko Turizm Alanları ile Burdur’ kategorisinde ise; Ankara’dan Murat Dağaslan’ın ‘Burdur Yarışlı Gölü’ fotoğrafı birinci, Konya’dan Seyit Konyalı’nın ‘ Çelenk’ fotoğrafı ikinci ve yine Ankara’dan Murat Dağaslan’ın ‘Burdur Yarışlı Gölü’ fotoğrafı üçüncü seçildi. BAKA Özel Ödülü’nü de; ‘Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri ile Burdur’ kategorisinde Denizli’den Murat İlhan’ın ‘Sipsi’, ‘Eko Turizm Alanları ile Burdur’ kategorisinde ise, İstanbul’dan Levent Bayraktar’ın ‘Akçaköy Kızı’ isimli fotoğraflar kazanırken, sergilenmeye ve satın almaya değer 70 fotoğrafa da 250’şer TL ödül verildi.