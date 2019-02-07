Ülke genelinde eş zamanlı başlayan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi ilk kazası zincirleme olarak Burdur’da meydana geldi.Ülke genelinde eş zamanlı başlayan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi ilk kazası zincirleme olarak Burdur’da meydana geldi. Şirin evler kavşağında meydana gelen zincirleme kazada üç araç birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre yayalara yol vermek için duran polis aracının arkasında 15 DJ 562 plakalı Emine Kaval yönetimindeki araç durdu, duran araçları fark edemeyen servis aracı ise Emine Kaval çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Maddi hasarlı kazada yaralanan olmazken, kazaya neden olan servis şoförü hakkında cezai işlem uygulandı.Kaynak: Burdur Haber siteleri