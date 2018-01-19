"Burdur-Isparta Dostluk Yolu"nun yatırım programına alındığı açıklandı

"Burdur-Isparta Dostluk Yolu"nun yatırım programına alındığı bildirildi.



AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur-Isparta Dostluk Yolu'nun yatırım programına alındığını, yeni projeyle güzergahın 7 kilometre kısalacağını söyledi.



Projenin, 14 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt kaplamalı bölünmüş yol olarak hazırlandığını aktaran Özçelik, "Projede 5 farklı seviyeli kavşak ve 200 metre uzunluğunda 1 viyadük var. 2018'in içinde ihale edilerek 2020'nin sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte olan projenin maliyeti, 225 milyon liradır." ifadelerine yer verdi.