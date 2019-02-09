Burdur’da metruk binalar yıkılıyor

41 Metruk bina yıkıldı

Burdur’da metruk olarak tespit edilen 41 binanın yıkımı gerçekleştirildi.Burdur’da metruk olarak tespit edilen 41 binanın yıkımı gerçekleştirildi.Burdur Valiliği tarafından yürütülen çalışmalarda, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespitleri yapılmaya devam ediyor. Vali Hasan Şıldak da metruk binalarla ilgili kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.Vali Şıldak, “Başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzeni ve esenliğini korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda, İl/İlçe Belediyeleri ve İl Özel İdaresi sorumluluk alanlarında bulunan metruk binalara ilişkin çalışmalar gözden geçirilerek idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması Valiliğimiz koordinesinde yürütülmekte. Metruk binaların tespit edilmesi ve yıkım kararı ile ilgili işlemler sonuçlandırılarak yıkımlar gerçekleştirilmekte” dedi.Tarihi değeri bulunan veya sit alanı içerisinde yer alan bina ve yapıların restorasyon ve çevreye kazandırma işlemlerinin de planlandığını kaydeden Şıldak, “İlimiz genelinde İl Özel İdaremiz sorumluluk alanında tespit edilen binaların 41’inin yıkımı ekiplerimiz ve bina sahiplerinin kendileri tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda en son Merkeze bağlı Hacılar, Karaçal Köyleri ile Gölhisar İlçesine bağlı Çamköy’de yıkımlar yapıldı. İl genelinde metruk binaların yeniden tespiti çalışması başlatılmış olup tespit, hukuki süreç ve yıkım işlemleri kararlılıkla sürdürülmekte.”