Bunu yapana 400 lira çocuk desteği

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) aktif işgücü programları ve mesleki eğitim kursları her kesime hitap ediyor. Henüz öğrenimine devam eden öğrencilerden işsizlere, engellilerden hükümlülere, genç işsizlerden annelere kadar farklı kesimler, programlara katılarak hem meslek sahibi oluyor hem de harçlık kazanıyorlar. Günlük harçlık miktarı 20 TL ile 85 TL arasında değişiyor.



İŞKUR, aktif işgücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve toplum yararına programlar uyguluyor. Programlara katılanlardan herhangi bir ücret alınmadığı gibi faaliyetlere ilişkin giderler de kurumca karşılanıyor. Eğitim ve kurs faaliyetlerine katılanların yol, yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla günlük 20 lira ile 85 lira arasında değişen tutarlarda ödemeler yapılıyor.



İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI



İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirmelerini ve tecrübe edinmelerini sağlamayı amaçlayan işbaşı eğitim programları, çalışanların işgücü piyasasında kendilerini tanıtmaları açısından da önemli bir fırsat sağlıyor. İşbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay kadar uygulanıyor.



Geleceğin çok aranan meslekleri olacak siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama alanlarında düzenlenen programa katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi ise 9 aya kadar çıkabiliyor.



Programlar günde 5-8 saat arasında olmak üzere haftada 6 güne kadar düzenleniyor.



BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE AYLIK 2 BİN 210 TL HARÇLIK



İşbaşı eğitim programına katılanlara, zaruri giderlerini karşılamaları için günlük 77.70 TL harçlık veriliyor. Ayda 26 gün programa katılanlar 2 bin 20 liraya kadar harçlık kazanabiliyor. Günlük ödeme tutarı öğrenciler için 58.27, işsizlik ödeneği alanlar için 38.85 lira düzeyinde bulunuyor.



Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama alanlarında işbaşı eğitim programına katılan ve öğrenci olmayan kişilere ise günlük 85 liradan, 26 gün için 2 bin 210 liraya kadar ödeme yapılıyor.



Program süresi boyunca katılımcıların genel sağlık sigortası (GSS) prim giderleri karşılanırken, ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri ödeniyor.



ANNELERE 400 TL BAKIM DESTEĞİ



Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, harçlığın yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Örneğin, imalat sanayinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan bir anne 2019 yılında 6 ay boyunca aylık 2 bin 20 TL harçlık ve 400 TL bakım desteği olmak üzere 2 bin 420 lira alabilecek.



PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI



Emekliler işbaşı eğitim programına katılamıyor. Ancak, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar ile tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalılar programlara katılabiliyor. İşbaşı eğitim programına katılacaklarda aranan şartlar şöyle:



İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak (Anne, baba ve çocuklar birinci derece; dede, nine, torun ve kardeşler ikinci derece akraba)



EMEKLİ OLMAMAK



Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde, programa başvuran işverenin yanında çalışmamak



Program başlangıcından önceki son bir ayda sigortalı olarak çalışmamak



İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak



Bu şartları sağlayan ve programa devam etmelerine okulları açısından engel bulunmayan öğrenciler de programlara katılabiliyor.



İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI



İŞKUR’un istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların önemli kısmı, istihdamda kalmaya devam edebiliyor. Yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrencilerin de katılabildiği mesleki eğitim kursları 160 güne kadar çıkabiliyor. Kursiyerlere günlük 30 TL ile 50 TL arasında ödeme yapılıyor. Çocuğu 2-5 yaş arasında olan kursiyer annelere de aylık 400 lira bakım desteği sağlanıyor.



BAŞVURU NEREYE YAPILABİLİR?



İşbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılmak için her ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvurmak gerekiyor. Başvuruda bulunanlara öncelikle iş ve meslek danışmanlığı veriliyor. Daha sonra işbaşı eğitim programlarına ve kurslara alınıyorlar. Başvuru için belli bir dönem bulunmuyor, her zaman başvuru yapmak mümkün.



