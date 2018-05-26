Isparta yaş pasta siparişi

Bunu yapan yandı! Para iadesi yok

Bunu yapan yandı! Para iadesi yok
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Bunu yapan yandı! Para iadesi yok
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren imar affında çalışmalarını 1 hafta içinde tamamlayacak. Detaylarına ulaşılan imar barışına müracaatlarda yalan beyanlarda bulunanların parası iade edilmeyecek.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği imar barışında sona yaklaşılıyor. TÜRKSAT ve HAVELSAN’ın üzerinde çalıştığı sistem uyarınca başvurular, e-devlet üzerinden yapılacak.

Açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, “Anlık onaya dayalı değil, check up’lı bir sistem olacak. Müracaatlar ekim ayının sonuna kadar yapılabilecek, harç ödemelerinde son tarih 31 Aralık 2018 olacak. Yani başvuru sırasında ödeme zorunlu olmayacak” dedi.

Yapı kayıt belgesinin ödeme yapıldıktan sonra çıkacağını belirten Tuzcuoğlu, “yönetmelik çalışmalarının ana hatlarıyla netleştiğini, birkaç haftaya tamamlanacağını söyledi. Vatandaşa çağrıda bulunan Tuzcuoğlu, “Formu dikkatli doldursunlar. Yalan beyanda bulunulduğu takdirde harç için yatırılan para irat kaydedilecek” diye konuştu.

GES’LER DE DAHİL EDİLECEK

Tamamı kapalı alandan oluşmayan güneş enerjisi santrallarının (GES) yapı olmadığını, ancak ruhsat istendiğini aktaran Tuzcuoğlu, “Bunlar yapı kayıt belgesi olması gerekiyor. Kurulu gücüne göre, megavat başı bedel belirleyeceğiz” dedi.

ADIM ADIM İMAR BARIŞI

1 “İmar barışı ve yapı kayıt belgesi” adıyla açılacak bölümde vatandaş, bakanlığın hazırladığı formu dolduracak, yapının fotoğraflarını çekip sisteme yükleyecek.

2 Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlar üzerinden de başvuru yapılması gündemde. Tuzcuoğlu, “Bizim lisanslandıracağımız yerlerden bu işlemleri yapabilecekler. Yapı denetim firmaları, lisanslı harita kadastro büroları, il müdürlüklerini dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

3 Vatandaşa, beyanında değişiklik yapabilmesi için 24 saat süre tanınacak. Bu süre sonunda cep telefonuna SMS yoluyla banka hesap numarası gelecek.

4 Bankaya harcını yatırdıktan sonra ikinci bir mesajla yapı kayıt belgesinin hazır olduğu bildirilecek.

5 Her başvuruya özel bir barkod numarası verilecek. Vatandaş kendisine verilen barkod numarası ile e-devlet sitesi üzerinden yapı kayıt belgesini alabilecek.

6 Yalan beyanda bulunanların yapı kayıt belgesi iptal edilecek. Harç için yatırdıkları ücret irat kaydedilecek. Kişi hakkında yasal işlem başlatılacak.

7 Harç ödemelerde taksitlendirme seçeneğinden vazgeçildi.

8 Tamamlanmamış kaçak yapılarda “kaba inşaat” kriteri uygulanmaya başlanacak. Kaba inşaatı bitmiş, ince işçiliği süren yapılar imar barışından faydalanabilecek. Ancak, 31 Aralık 2017’den önce başlanmış olsa bile temeli atılıp bırakılmış yapılar kapsam dışında tutulacak.

İSTANBUL’DAKİ YAPI STOKU

* Anadolu yakasındaki yapı sayısı: 453 bin 391

* Avrupa yakasındaki yapı sayısı: 1 milyon 366 bin 280

* Toplam bağımsız bölüm sayısı: 7 milyon 184 bin

* Tahmini kaçak bağımsız bölüm sayısı: 4 milyon 310 bin 400

* Anadolu yakasında en çok kaçak bağımsız bölüm içeren ilçeler: Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar

* Avrupa yakasında en çok kaçak bağımsız bölüm içeren ilçeler: Fatih, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt

* İstanbul’daki mevzuata aykırı yapıların yüzde 10’u Hazine’ye ait arazilere kurulmuş kaçak yapılardan oluşuyor.

"UYDUYLA TAKİP EDİLECEK"

Refik Tuzcuoğlu, bundan sonra kaçak yapı inşa edilmemesi için Tapu Kadastro GenelMüdürlüğü’nün hava fotoğrafları çekeceğini belirterek, “Göktürk 1 ve 2 uydularıyla yapılaşma takip edilecek“ dedi.
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