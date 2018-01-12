Bunu yapan her vatandaş düşük faizli kredi alacak geçmiyor

Bunu yapan her vatandaş düşük faizli kredi alacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ev almak isteyenler için 2015 yılında başlattıkları ve 3 yılın sonunda yüzde 20 devlet katkısı verilen sistemin arzu edilen sonucu vermediğini söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konutalmak için tasarruf yapmak isteyenlere verilen devlet katkısını da içeren konut hesabında yeni bin model için çalışma başlattıklarını açıkladı.

SİSTEME GİRENE DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ



2015 yılında başlatılan konut hesabı sisteminde vatandaşlar en az 3 yıl birikim yapıyor 3 yılın sonunda ev alırken birikimlerinin yüzde 20’sini de devlet katkı veriyordu. Şimşek, sistemin istenileni vermediğini ve 10 bin 520 hesapta kaldığını vurgulayarak, yeni dönem için Almanya modeli üzerinde durduklarını söyledi. Şimşek, modelin dolaylı faiz desteğine dayanacağını belirterek, ilk birikim döneminde düşük mevduat faizine razı olanın daha sonra düşük faizden konut kredisi kullanmasına yönelik bir sistem üzerinde durduklarını dile getirdi.

FAİZ DESTEĞİ GELİYOR

Şimşek, 2015 yılında konut hesabına yönelik bir düzenleme yapıldığını, bu sistemle desteğin ilk ve tek konuta verildiğini hatırlattı. Şu ana kadar konut hesabında arzulanan sonuçları alamadıklarını, hesapta 73 milyon lira biriktiğini anlatan Şimşek, şimdi sistemin nasıl iyileştirileceği, ilk konutu alan vatandaşlara nasıl yardımcı olunabileceği üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Uluslararası uygulamalara baktıklarını, bu uygulamalarda da ilk konuta destek olunduğunu dile getiren Şimşek, “Belli bir süre düzenli olarak vatandaşın tasarruf yapması ondan sonra devletin bu tasarrufa katkıda bulunması esas oluyor. Bu birikimlere bazı ülkeler daha düşük stopaj uyguluyor, mortgage sistemiyle ilişkilendiriliyor. Almanya’da bu model çok başarılı, onu baz alıyoruz” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Birkaç parametreyi değiştirerek konut hesabını etkin hale getireceklerini bildiren Şimşek, yeni sistemle ilgili fikirlerini şöyle anlattı: “Bazı ülkeler diyor ki; piyasa faiz oranının yüzde 50’sini verelim yani 100 lira için en az 5 yıl piyasada mevduat faiz oranının yüzde 50’si ile nemalandırılsın. Bunun kabul edilmesi halinde de ev kredisini alırken mortgage faiz oranı belli bir oran uygulansın. Biz faiz konusunda adım atıyoruz. Birikim yaparken düşük faize razı olacak, krediyi alırken de daha düşük faizden alacak. Böyle bir öneri üzerinde çalışıyoruz. Şu anda verilen yüzde 20’lik devlet katkısı da gözden geçirilecek. Birikim yapılırken alınan stopajın daha düşük olması, tapu harcının daha avantajlı hale gelmesi için Maliye Bakanı ile konuşacağız.”