IQ PARK

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IQ PARK

Isparta'da yeni açılacak olan Bubble Kids Cafe ile çocuklarınız hem eğlenecek hemde öğrenecek.Isparta'da Böcüzadepark karşısında 15 gün içerisinde açılması planlanan Bubble Kids Cafe'nin en önemli özelliği iseİstanbul , Ankara ve Eskişehir'den sonra Türkiye'de 4. olarak Isparta'da burada çocuk gözetimcileri ile hizmet verecek.Sınırsız eğlence ve aktivite programlarının yeraldığı Bubble Kids Cafe & Bistro'da, sabah kahvaltısı ve ev yapımı fast food menüleride bulunuyor.Çocuklarınız eğlenceli vakitler geçirirken ailelerinde oturup sohbet edip kahve içebileceği bir bölümde burada mevcut.