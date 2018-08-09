BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYOR
Isparta'da yeni açılacak olan Bubble Kids Cafe ile çocuklarınız hem eğlenecek hemde öğrenecek.
Isparta'da Böcüzadepark karşısında 15 gün içerisinde açılması planlanan Bubble Kids Cafe'nin en önemli özelliği ise IQ PARK.
IQ PARK İstanbul , Ankara ve Eskişehir'den sonra Türkiye'de 4. olarak Isparta'da burada çocuk gözetimcileri ile hizmet verecek.
Sınırsız eğlence ve aktivite programlarının yeraldığı Bubble Kids Cafe & Bistro'da, sabah kahvaltısı ve ev yapımı fast food menüleride bulunuyor.
Çocuklarınız eğlenceli vakitler geçirirken ailelerinde oturup sohbet edip kahve içebileceği bir bölümde burada mevcut.