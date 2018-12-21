BASIN BÜLTENİ

Enstitümüz personeli Dr. Mustafa CEYLAN’ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmekte olan "Tıbbi Sülük, Hirudo sulukii Türünün Laboratuvar Ortamında Büyüme ve Üreme Özellikleri ile Yaşama Oranlarının Araştırılması" proje kapsamında Türk tıbbi sülüğü, Hirudo sulukii türünün yetiştiriciliğe kazandırılması hedeflenmektedir. 3 araştırmacı (Prof. Dr. Naim SAĞLAM, Dr. Ramazan KÜÇÜKKARA ve İsmail ERBATUR) ve bir bursiyerin yer aldığı ve enstitümüz Tıbbi Sülük Araştırma Laboratuvarında yürütülen proje kapsamında H. sulukii türünden ilk yavrular elde edildi.18 ay süreli proje ile tıbbi sülük yetiştiricilik sektörüne yerli yeni bir tür kazandırılmış olacaktır. Böylece gerek ülkemizde gerekse dünyada artan tıbbi sülük ihtiyacına yönelik ülkemizin dünya piyasasındaki yerini güçlendirmesine katkı sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında henüz 2016’da Prof. Dr. Naim SAĞLAM ve ekibi tarafından keşfedilen türe yönelik temel biyolojik parametreler de elde edilerek türün Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından tescil edilmesi sağlanacaktır.SAREM