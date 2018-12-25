Isparta’da planlı elektrik kesintisi

27 Aralık 2018 Perşembe günü 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TR-13 trafosu AG kol çıkışlarında ve Gülkent GES’ den Gürkanlar çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 27 Aralık 2018 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kuleönü Kasabası Okul Mahallesinde bulunan aboneler ile Gürkanlar Gül Yağı fabrikası etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

27 Aralık 2018 Perşembe günü 12.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Çünür 1 dağıtım merkezinden Çünür Sulamalar çıkışı ve İpliksan DM’ den Mensucat içme suyu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan ayırıcı arızası giderme çalışmaları nedeniyle 27 Aralık 2018 tarihinde, saat 12.00-18.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Çünür Sulama Kooperatifine ait trafolar, Otogar Şantiyesi, Mensucat içme suyu, Flaş traım, Gündeş tarım, Tempo tarım ve Muharrem Kökez ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecek.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



