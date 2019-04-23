Bu fuar herkese kazandıracak

Bu fuar herkese kazandıracak
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Bu fuar herkese kazandıracak
Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta en önemli üretim merkezi Burdur, 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek fuar ile sektör zirvesine ev sahipliği yapacak. Burdur 5. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, hem üretici hem tüketici açısından kazanç kapısı olacak.

GL Platform tarafından gerçekleştirilen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tarımdaki son yenilikler ile teknolojik gelişmeleri görücüye çıkaracak. Dört gün sürecek fuar, konser ve bilgi yarışmalarıyla renkli görüntülere de sahne olacak.
 
Renkli fuar
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın müzik dinletisiyle başlayacak fuarın ikinci gününe 4. Honamlı Teke, Oğlak, Koç ve Kuzu Güzellik Yarışması damga vuracak. Aynı gün ise Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi ile de üreteci bilgilendirilecek. Fuarın üçüncü günü ise bu kez büyükbaş hayvanlarda verimlilik mercek altına alınacak. Burdur Tarım ve Orman İl Müdürlüğü "Ben Bilirim" isimli kadın çifti yarışması ise heyacanlı anlar yaşatacak. Fuar boyunca ziyaretçilere yönelik düzenlenecek hediye çekilişlerinin talihlileri ise son gün armağanlarını törenle alacak.

Burdur günde bin ton süt üretiyor
Burdur Valisi Hasan Şıldak, tarım ve hayvancılıkta sahip oldukları yüksek potansiyeli daha yukarıya taşımak, üreticiler açısından da yeni pazarlar oluşması için fuarların en uygun araçların başında geldiğini söyledi. Burdur'un yüzde 98'i kültür ırkı olan büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu ve günde bin tonun üzerinde çiğ süt üretimi yaptığını hatırlatan Vali Şıldak "Altınyayla'da Türkiye'de üretilen kültür mantarının yüzde 16'sı, Tefenni, Karamanlı'da ülkemizde üretilen rezenenin yüzde 90'ı, anasonun yüzde 41'ini üreten bir Burdur var" dedi.

Burdur'un haşhaş, ceviz, taze fasulye ile de ön planda olduğunu, Çavdır Söğüt beldesinde başlayan ve Gölhisar, Tefenni, Karamanlı, Merkez İnsuyu bölgesinde kümelenmelerin devam ettiği seracılık da ise oldukça iyi bir noktaya geldiklerini belirten Vali Şıldak "Ağlasun Yeşilbaşköy'de kiraz, Tefenni Yeşilköy'de elma, Bucak Kocaaliler'de Melli İnciri, Yeşilova ve merkeze bağlı Yassıgüme ve Hacılar köylerinde üzüm, son yıllarda lavanta başta olmak üzere aromatik bitkilerle ilgili yapılan çalışmalar ile Burdur giderek üretim potansiyelini artırıyor" diye konuştu.

Çözüm üreten fuar
Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın modern tarım süreçlerinin gözler önüne serileceği bir fuar olacağını ifade eden Vali Şıldak "İnanıyorum ki 'tarım ve hayvancılık şehri' Burdur'umuza yakışır, ilginin, katılımın yoğun olduğu, sektörün sorunlarının dile getirilerek, çözüm üretilecek hususların ortaya konulduğu, bütün kesimlerin memnun kaldığı bir fuar sürecini hep birlikte yaşarız" dedi.
 
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