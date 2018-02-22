Borcunu öde emekli ol

Prim borcu olduğu ya da borçlanmaya para bulamadığı için emekli olamayanlara kredi imkanı genişliyor. Esnaftan sonra çiftçiye de emeklilik kredisi imkanı geliyor. İşte emekli olmanın yolu.

mekli olma şartını kazanan, prim ödeme gün sayısını dolduran ancak borcu olduğu için

olamayan çiftçiler, Ziraat Bankası'ndan kredi kullanabilecek. Askerlik veya doğum

lanması yaparak emekli olabilecek çiftçiler de aynı imkandan yararlanacak. Esnaf gibi çiftçilerin de başvurularının 1 Mart'tan itibaren alınmaya başlanması bekleniyor.

Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar öncelikle başvurularını Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri'ne yapacak, kurumdan alacağı 'sigorta prim borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine' ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecek. Takvim'deki

e göre, kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyenlere emekli aylıkları bağlanacak.

Kredi borcu da emekli aylığından taksitler halinde kesilecek. Herhangi bir kredi komisyonu alınmayacak. Esnafın geçmiş sorgulanması da yapılmayacak. Kredi imkanının askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek SSK'lılara da sağlanması bekleniyor..