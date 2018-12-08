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Borcu olanlar dikkat! Yeni sistem geliyor

Borcu olanlar dikkat! Yeni sistem geliyor
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Borcu olanlar dikkat! Yeni sistem geliyor
Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, icra sistemiyle ilgili önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Buna göre, hacizli mallara ilişkin satışlar da tekliflerin alınması gibi işlemler elektronik ortamda yapılacak. Hacizli malın satışı aşamasında öncelik borçluya verilecek. Borçlu belirli bir oranın altında olmamak kaydıyla malını satarak, borcunu icra dairesine ödeyebilecek

Büyükşehirlerde icra dairelerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olacak icra reisliği müessesi getirilecek. Bu kişilerin hakim sınıfından olacak. İcra müdürleri arasından belirli koşulları taşıyanların sınavla atanacağı icra baş müdürlüğü kadrosu da ihdas edilecek. Ayrıca, icra personelini hukuki sorumluluk baskısından kurtarmak için ‘zorunlu mesleki sorumluluk sigortası’ da getirilecek. Bu sayede icra personellerinden dolayı tazminat yükünden kurtulmuş olacak. 

“ETKİN BİR İCRA SİTEMİ YADSINAMAZ GERÇEKLİK”

Bakan Yardımcısı Öner, Adalet Bakanlığı ve İspanya Adalet Bakanlığı ile ortak yürütülen “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi” açılış töreninde konuştu. Anayasada güvence altına alınan tarafsız ve bağımsız yargının özel hukuk alanındaki tamamlayıcı unsurlardan birinin icra sistemi olduğunu belirten Öner, “Bir icra takibinden beklenen amaç, hakkın sahibine teslimidir ki bu da etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştiği oranda adalet tesis edilmiş olacaktır. İcra ve iflas sisteminin etkinliği, adalet hizmetlerine olan güvenin yanında ekonomik ve ticari hayatı da etkileyen bir unsurdur. Adalet için etkin bir yargı, etkin bir yargı içinse etkin bir icra sisteminin zorunlu bir gereksinim olduğu yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza durmaktadır” ifadelerini kullandı.

BORÇULUYA SATIŞ İMKANI 

İcra sisteminin iyileştirilmesi ve etkinliğinin arttırılmasının yanı sıra icra dairelerinin iş yükünü azaltacak ve avukatların işlerini kolaylaştıracak yasal değişiklik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Öner, şunları kaydetti: “Elektronik satış, haczedilen malın borçlu tarafından paraya çevrilmesi gibi alternatif satış yöntemlerinin getirilmesi, hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi konuları bunlardan bazılarıdır. Yine UYAP sistemiyle edindiğimiz altyapı ve kazanımları icra sisteminde geliştirecek Merkezi Takip Sistemi ile gerçekleştireceğimiz uygulamayı daha geniş konuları kapsayacak şekilde ileri aşamalara taşıma düşüncesi ve gayreti içerisinde olacağız.” 

İCRA REİSLİĞİ GELİYOR

Büyük mahaller için tasarlanan icra dairesi modellerinin hayata geçirilmesi için fiziki mekan temini çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Öner, bin 344 icra katibi alımı için sınavlar tamamlandığını ve kısa süre içerisinde açıklanacağını, yine 22 Aralık’ta yapılacak görevde yükselme sınavıyla 400 icra müdür yardımcısı alınacağını söyledi. Öner, büyük mahallerde icra dairelerinin sorunlarıyla ilgilenebilecek ve aynı zamanda denetim ve gözetim fonksiyonunu da ifa edecek icra reisliği müessesinin yeniden getirileceğini kaydetti. Söz konusu icra reisi hakim sınıfından olacak. Öner, ayrıca icra müdürleri arasından belirli koşulları taşıyanların sınavla atanacağı icra baş müdürlüğü kadrosu da ihdas edileceğini kaydetti. Öner ayrıca, icra personelini hukuki sorumluluk baskısından kurtarmaya yönelik olarak ‘zorunlu mesleki sorumluluk sigortası’ ile ilgili mevzuat çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Bu sayede icra personellerinden dolayı tazminat yükünden kurtulmuş olacak.

KAYNAK: HABERTÜRK
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