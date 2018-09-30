Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün

Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün
Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk taksitin yarın ödenmesi gerekiyor.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  İlişkin Kanun'un yapılandırma hükümlerine ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos'ta  sona ermişti.
 
Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi  için son ödeme süresi yarın saat 21.00'de dolacak.
 
Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)  tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim  yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.
 
Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar da yapılandırılmış  borçlarının tamamını yarın akşama kadar peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. taksiti  süresinde ödeyip kalan taksit tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan  30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından  yararlanabilecek.
 
Bu şekilde, ilk iki taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018'e kadar)  peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama  alınan idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim yapılacak, ayrıca  katsayı da uygulanmayacak.
 
"Zamanında ödemeyen hakkını kaybedecek"
 
Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, mükelleflerin yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanması  için son ödeme süresini kaçırmaması gerektiğini söyledi.
 
Karayılan, "Bu kanun, kaçırılmaması gereken çok önemli fırsatlar  sundu. Alacak asıllarına yıllık yüzde 16,80 olarak uygulanan gecikme zamları ve  faizleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını kullanarak faiz hesapladık.  Böylece bu borçlar üzerindeki faiz yükü neredeyse üçte bir, dörtte bir  seviyelerine düştü." dedi.
 
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının  yüzde 50'sinden, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi zıyaı cezaları ile  bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçtiklerini  anımsatan Karayılan, "Yine trafik para cezalarına, aylık yüzde 5 faiz üzerinden  yıllık yüzde 60 faiz yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplayarak yıllık ortalama yüzde 3-4  oranında faiz alıyoruz." diye konuştu.
 
Karayılan, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam  ve süresinde ödenmesinin şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi  veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.  Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlarımızın 1 Ekim'e kadar 1.  taksitlerini ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, kanundan yararlanma  haklarını tamamen kaybedecekler. Borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet  adresi 'www.gib.gov.tr' üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı,  banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait  kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya  çekle ödenebilecek."
 
Diğer yapılandırma düzenlemeleri
 
Öte yandan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödemesi ile 7020  sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında  yapılandırılan borçların 8. taksit ödeme süresi de yarın sona erecek.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Davrazspor maçı bu skorla bitti
Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı
Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Isparta'da otomobil takla atarak otobüs durağına daldı
DENİZDEN YENİ ÇIKAN BALIKLAR DOSTLAR BALIKÇILIKTA
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM RÜZGARI DEVAM EDİYOR
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var
Konut borcu olanlar dikkat! Bakan'dan kritik açıklama
Isparta'daki KYK Öğrencilerine Müjde! 1 TL
Milyonları ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor
Küçük esnafa büyük kolaylık
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası
Isparta Emniyeti'nden okul çevrelerinde denetim
Isparta'da şüpheli valiz polisi alarma geçirdi...
Trafik polisi, halk otobüsü şoförlerine eğitim verecek
Huzurevi çalışanı ölü bulundu
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Ortaokulda veliler için kaynaşma ve tanışma etkinliği ORTAOKULDA VELİLER İÇİN KAYNAŞMA VE TANIŞMA ETKİNLİĞİ
Çünür Yeni Şehrin son safhalarına gelindi ÇÜNÜR YENİ ŞEHRİN SON SAFHALARINA GELİNDİ
SDÜ 3.Bilim Şenliği başlıyor
Jandarma’dan “Bu yolda hep birlikteyiz” projesi JANDARMA’DAN “BU YOLDA HEP BİRLİKTEYİZ” PROJESİ
ŞEHİR HASTANESİNE 2 KÜTÜPHANE AÇILDI
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da gaspçı katil dehşeti Isparta’da gaspçı katil dehşeti 26 Eylül 2018
Huzurevi çalışanı ölü bulundu Huzurevi çalışanı ölü bulundu 28 Eylül 2018
SGK'dan binlerce vatandaşa müjdeSGK'dan binlerce vatandaşa müjde26 Eylül 2018
Memura 3 zamMemura 3 zam24 Eylül 2018
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 27 Eylül 2018
Isparta Tanıtım Filmi Isparta Tanıtım Filmi 27 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığıDevletten gençlere 75 TL cep harçlığı26 Eylül 2018
Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 26 Eylül 2018
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazasıIsparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası29 Eylül 2018
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!25 Eylül 2018
Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu 27 Eylül 2018
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edinKasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin25 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARIISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI27 Eylül 2018
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkatTüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkat25 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!26 Eylül 2018
En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecekEn düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek27 Eylül 2018
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı 28 Eylül 2018
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!28 Eylül 2018
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası varKurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var29 Eylül 2018