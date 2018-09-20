Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi

Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi
Türkiye Bankalar Birliği borç yapılandırma çerçeve anlaşmasının bugün imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'na toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluş tarafından imza atıldı. Düzenleme son dönemde konkordato başvurularının artması üzerine gündeme gelmişti. Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Bankalar ve diğer finansal kurumlar münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye niyetli, ancak farklı nedenlerle edimlerini zamanında yerine getiremeyen müşterilerine, ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olmaktadır. Bu amaçla, Birliğimiz tarafından daha önceleri de kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere, her bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı şekilde, bankalar müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır.

Diğer taraftan, ekonomik performansın öngörülmedik kadar kısa sürede ve ölçüde düşüş gösterdiği durumlarda ise gelişmelerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırmak ve kısa sürede toparlanmayı desteklemek amacıyla çok sayıda alacaklı ve borçlunun bir araya getirilmesini gerekli kılan uzlaşı platformlarına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Böyle durumlarda, kaynakların ve zamanın doğru ve verimli kullanılması, taraflar arasında eşgüdümün sağlanarak süreçlerin hızlı tamamlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yapılandırma programlarında ölçekleri de dikkate alınarak ekonomik faaliyetleri itibarıyla sektörlerinde ve ticari ilişkilerinde önemli yere sahip olan, nakit dengeleri iyileştiğinde çok sayıda borçlu için sinerji oluşturabilecek nitelikteki borçlulara önceliğin verilebilmesi gereklilik gösterebilmektedir.

Bu yaklaşımla, Türkiye Bankalar Birliği tarafından, yakın dönemde uluslararası piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle ekonomimizde yaşananlar dikkate alınarak, bankalar ve diğer finansal kurumların ticari borçlularla yapacakları finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinde uyulması gereken prensipleri düzenleyen bir protokol hazırlanmıştır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluş tarafından 19 Eylül 2018 itibarıyla imzalanmış ve uygulamaya girmiştir. İç süreçleri devam eden banka ve diğer finansal kuruluşların kısa bir süre içinde anlaşmayı imzalamaları beklenmektedir.

Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının amacı gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadelerini ödemekte zorlanan işletmelere destek olmaktır. Bu sayede, borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olunacaktır.

Bu yapılırken, alacaklıların yanı sıra ilgili borçlunun, varsa bunlarla bağlantılı bulunan diğer kuruluşlar ile hakim hissedarlarının da iyi niyetlerini ve özverilerini azami ölçüde ortaya koymaları, bu suretle bir uzlaşı platformunun ve sektörler arasında pozitif bir sinerjinin oluşturulmasıdır.

Bankacılık sektörü tüm paydaşlarıyla el birliği, işbirliği ve güç birliği içerisinde, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca büyümenin sürdürülmesi, varlık değerlerinin ve yatırımcı güveninin korunmasına azami ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir.

Uygulamanın ülkemize ve ekonomimize yararlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA 'KOŞABİLİYORKEN KOŞ' FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Isparta esnafı, sosyal deney yapan öğrenciyi aç bırakmadı
Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi
Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi
Isparta’da 19 Eylül Gaziler Günü
SDÜ'de, 37 Öncelikli Alanda 97 öğrenciye YÖK bursu
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor”
Rektör Çarıkçı: “Gaziler yaşayan anıtlardır”
Yürürlüğe girdi! Yapmayana iskan yok
Yerli Üretim Logosu Belli Oldu...
Flaş dolar hamlesi! Merkez Bankası'na yeni yetki
Kıdem tazminatına zam yapıldı
Isparta’daki 2 polis merkezi güçlendirme tadilatı dolayısıyla taşındı
Isparta 19 Eylül Gaziler Günü Mesajları
Günaydın: “Türkiye’de alt yapı sorunu bitirilen tek vilayet: Isparta”
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı
Türkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyor
Isparta Milletvekili Gökgöz SDÜ’de
Isparta Valiliği’nden ‘Dolandırıcılık’ uyarısı
Isparta'da ilk kez bu yöntemle ameliyat yapıldı
Isparta'da planlı elektrik kesintileri
Emekliye para iadesi
Yerli ürünler için tarihi karar! Zorunlu oldu
Evlenene 24 maaşlık ödeme
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Evlenene 24 maaşlık ödemeEvlenene 24 maaşlık ödeme17 Eylül 2018
Burdur İş Kur' da iş kuyruğuBurdur İş Kur' da iş kuyruğu14 Eylül 2018
Arçelik Burdur'a Çıkarma Arçelik Burdur'a Çıkarma 16 Eylül 2018
Isparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralıIsparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı17 Eylül 2018
Türkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyorTürkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyor18 Eylül 2018
Isparta Senirkent’te şüpheli ölümIsparta Senirkent’te şüpheli ölüm17 Eylül 2018
ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAKISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK17 Eylül 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı 18 Eylül 2018
​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak17 Eylül 2018
LEZZETİN ADRESİ ISPARTA KOLANCI ŞARKÜTERİLEZZETİN ADRESİ ISPARTA KOLANCI ŞARKÜTERİ13 Eylül 2018
FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası 14 Eylül 2018
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisiIsparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi14 Eylül 2018
Isparta'da Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldıIsparta'da Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldı13 Eylül 2018
Eski Isparta devlet hastanesi yıkıldıEski Isparta devlet hastanesi yıkıldı14 Eylül 2018
Emekliye para iadesiEmekliye para iadesi18 Eylül 2018
Isparta'da planlı elektrik kesintileriIsparta'da planlı elektrik kesintileri13 Eylül 2018
Isparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendiIsparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendi16 Eylül 2018
Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası 17 Eylül 2018
Isparta’da korkutan ev yangını!Isparta’da korkutan ev yangını!16 Eylül 2018
Kıdem tazminatına zam yapıldıKıdem tazminatına zam yapıldı18 Eylül 2018