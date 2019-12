BOLKES ISPARTA'DA 63. ŞUBESİNİ AÇTI

YERLİ BESİ YERLİ ÜRETİM

ŞUBE AÇILIŞINDAN FOTOĞRAFLAR...

Türkiye'ye et döneri sevdiren Bolkes Et Döner Isparta'ya 63. şubesini pirimehmet mahallesi 113 cadde de Denibank yanına açtı.Açılışa özel 70 gr. et dönerin fiyatının 5 TL ve lezzetinin güzel olması şubenin tıklım tıklım dolması ile sonuçlandı. Herkesyemenin keyfini sürdü.Türk gıda kodeksine uygun içinde sağlığınızı olumsuz etkileyecek hiç bir katkı maddesi bulunmayan yüzde 100 yaprak et döner, isteyene dürüm şeklinde isteyene kilo olarakta veriliyor. isteyene turşu domates soğan.Bolkes şubelerinde satılan et ürünleri tamamen yerli besi olmakta birlikte kendi entegre tesislerinde üretiliyor. Dışarıdan herhangi bir et tedariği kesnlikle yapılmıyor.