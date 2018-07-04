Tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" 2018 yılında "Yedi Bölgede Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" olarak bölgesel çalışma planlanmıştır. Bu kapsamda Akdeniz Bölgesi İlleri Burdur, Isparta, Hatay ve Antalya'dan oluşmakta ve bölgemiz koordinatör ili Antalya olarak belirlenmiştir. "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni 26 Haziran 2018 tarihinde Antalya İli Serik ilçesinde gerçekleştirildi. Söz konusu programa Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Antalya Büyükşehir Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Bakanlık Temsilcileri, İl Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve İllerden gelen teknik personel ile proje sahibi kadın çiftçiler katıldı. Düzenlenen sertifika töreninde; Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan kadın çiftçiler tarafından hazırlanan projelerin kadın çiftçilerimizin hayatlarında bir farkındalık ve ivme kazandırması, kırsalda kadın istihdamına katkıda bulunması ile tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması açısından önemli olduğu ifade edildi. Bölge illerinin dereceye giren ilk 10 projeleri proje sahibi kadın çiftçiler tarafından Proje Pazarında sergilenerek, her ilin ilk 3 projesine para ödülleri ve plaketleri ile dereceye giren tüm kadınlar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Proje pazarında dereceye giren Isparta İl birincisi Merkez/Büyük Gökçeli Köyünden Sevgi Küçüksavlı "Tezekteki Cevher" adlı projesiyle 3.000 TL; ikinci Merkez/Bozanönü Köyünden Süheyla Ertürk "Elimin Hüneri Köyümün Lezzeti" adlı projesiyle 2.000 TL; üçüncü Eğirdir/Balkırı Köyünden Hilal Çevik "Doğanın Mucizesi Sağlığın Adresi" adlı projesiyle 1.000 TL. ile ödüllendirilmiştir. Temmuz 2018 döneminde 29 ilden gelen kadın çiftçi projeleri Bakanlığımızca belirlenen jüri tarafından değerlendirilerek puanlanacak, yine Bakanlık tarafından belirlenecek bir ilde ve tarihte "Girişimci Kadın Çiftçi Ödül Töreni" gerçekleştirilerek dereceye giren projelere ödülleri verilecektir. İlimizi temsil eden bu projelerin Türkiye finalinde dereceye girmeleri temennisiyle kadın çiftçilerimizi medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.Bestami ZABUN İl Müdürü