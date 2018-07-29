Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı

Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı
ISPARTA
G.Tarihi: 29.07.2018 12:32
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Isparta Düğün Salonları
Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı
Bağ-Kur borcunu ödemeyenler için ay sonuna kadar yapılandırma fırsatı var. İsteyen borcunu ve süreyi sildirip ileride ihya edecek, emeklilik fırsatı yakalayacak. Son tarih 31 Temmuz


Devlete prim, vergi, trafik cezası gibi borcu olan vatandaşlara sunulan yapılandırma imkânında son günlere yaklaşırken, borçlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Çünkü bu sayede borçların tüm faizleri siliniyor. Bunun yanı sıra peşin ödemede eklenen TÜFE miktarının da yüzde 90'ı yok sayılırken, borç neredeyse yarı yarıya düşüyor. Üstelik ödeme ekim ayında.

Bu yapılandırmada, Bağ-Kur'lu olmuş ancak prim borçlarını ödeyememiş olanlar için önemli imkânlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da 23 sayılı genelgesiyle detayları paylaştı. Yeni fırsatlar şu şekilde:

1) EMEKLİLİK: Yaş ve yıl şartı tamam olan ancak borcu olduğu için emekli olamayan vatandaşlar, yapılandırmayla kolayca emeklili olacak. SGK'dan alınan "Emekli olabilir" yazısıyla kamu bankalarından düşük faizli kredi alarak borç ödenirken, kredinin geri ödemesi emekli maaşından yapılacak.

2) TÜM SÜRELERİ VE BORÇLARI SİLME: 31 Temmuz tarihine kadar başvurmayan Bağ-Kur borçlularının 31 Mayıs 2018 öncesi borçları ve borçlu oldukları prim günleri dondurulacak. Bu işlemde 31.7.2018 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınacak. Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları dondurulacak. Çalışmaya devam eden Bağ-Kur'luların dondurma sonrası sigortalılıkları 01.06.2018 itibarıyla devam edecek.

3) DURDURULAN SÜRELERİ İHYA: 31 Mayıs itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanlar ya da vefat edenlerin hak sahipleri, dosyalarının bulunduğu SGK'ya başvurarak ihya talebinde bulunabilecek. Borcun ödenmesiyle bu günler yeniden emeklilik hesabında kullanılabilecek.

4) BORCU BİTİRME: Borç, peşin veya taksitle ödenebilirken, faizler silinecek. Taksitler ise her ay değil iki ayda bir alınacak.

5) SAĞLIKTAN FAYDALANMA: Borçtan dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Bağ-Kur'lular yapılandırma sonrasında bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.



KİMLER YARARLANACAK?

* 2008 öncesi Bağ-Kur'lu olanlar.
* Şu anda Bağ-Kur kapsamında prim yatıranlar.
* Tarım Bağkur sigortalıları.
* Daha önce başvurmuş ancak taksitleri ödemediği için yapılandırması bozulmuş olan Bağ- Kur'lular.
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