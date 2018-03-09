Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; “AK Parti iktidarından önce pamuk pirimi ödemeleri Ekim ayında yapılıyordu. Çiftçi bir önceki yılın ürününden hak ettiği prim desteğini ancak bir sonraki yılın Ekim ayında alabiliyordu. AK Parti döneminde ödemeler öncelikle mayıs ayına çekildi. Daha sonra da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ve Müsteşarımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde yağlı tohumlar desteklemesi kapsamındaki 2016 pamuk destekleme ödemeleri nisan ayında ödenmiştir.

ÜRETİCİLERE MÜJDE

Bu yıl yapılacak olan ve 2017 mahsulüne ait ödemeler ise Allah’ın izniyle bu ay yani mart ayında yapılacaktır. Bu müjdeyi tüm üreticilerimizle paylaşıyoruz. AK Parti hükümetimize pamuk üreticilerimiz ve Aydınlılar adına şükranlarımızı sunarken, 2018 pamuk üretiminin de bol ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.