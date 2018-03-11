Binlerce kişiye faizsiz kredi! Rekor geldi

Hükümet, küçük işletmeleri koruyan, girişimci tüccarları destekleyen, tarım sektörünü güçlendiren adımlar atarken faizsiz işletme kredisine rekor başvuru geldi.

Türkiye genelinde 780 bin işletme sıfır faizli işletme kredisi desteğinden yararlanmak için başvurdu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başvuruda bulunanların 460 binden fazlasının faiz desteğinden yararlanmaya hak kazandığını belirtirken, 275 bin işletmenin de kredi kullandığını açıkladı. Küçük işletmelere 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluştu.

300 TEKNİK KOLEJ

Bakan Özlü, ayrıca imalat sanayiinde dijital dönüşüme ilişkin yol haritası hazırlıklarının son aşamaya geldiğini söyledi. Organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitime yeni anlayış getirecek teknik kolejler kurulacağını belirten Bakan Özlü, "300 Organize Sanayi Bölgesi içinde 300 teknik kolej kurmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Özlü ayrıca, otomotiv sektörünün sanayi üretimi ve ihracat içindeki öneminin artarak devam ettiğini vurguladı.

TARIMA DESTEK YAĞACAK

Büyümeye katkı sunan Kredi Garanti Fonu benzeri kurum ve uygulamalar da devreye giriyor. İşletme bazında tarımsal teşvikler ve yeni girişim sermayesini destekleyecek yeni fonlar da hayata geçecek. Bu konuda çalışmalar başlarken, hayvancılık ve endüstriyel tarıma destek artacak.