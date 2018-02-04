Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatında PKK/PYD’li teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz, memleketi Isparta’da toprağa verildi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı törende şehidin cenaze namazını ismini aldığı dedesi Ali Yılmaz kıldırdı.Şehit Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep’ten askeri kargo uçağıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Törenle uçakta alınan şehidin cenazesi ardından baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından şehidin naaşı cenaze törenin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na getirildi.Cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Ural, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce vatandaşlar katıldı.Daha sonra cenaze törenine geçildi. Şehidin cenaze namazını ismini aldığı dedesi Ali Yılmaz kıldırdı. Dede Yılmaz, cenaze namazını kıldırdıktan sonra Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri isimli şiirinden bir bölüm okudu.Cenaze törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Ali'mizin mekanı cennet olsun. Rabbim onu cennetine kavuştursun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim halimizden anlamayanlar bizim halimizi asla anlamayacak olanlar hiç unutmasınlar ki karşılarında insanlık tarihinin ve dünyanın gelmiş geçmiş tüm milletlerin insanından daha fazla vatanı için milleti için bayrağı için can feda etmiş olan bir millet var. Asla unutmasınlar bu aziz millet, Efendimizi övgüsüne ve duasına mazhar olan bu aziz millet tarihi boyunca hiç diz çökmedi. Aman demedi asla ve asla esir olmadı” diye konuştu.Bakan Zeybekçi’nin konuşması sırasında şehit babası Süleyman Hilmi Yılmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez sarılırken, şehit anası Emine Yılmaz da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra şehidin tabutu askerin omzuna alınarak tekbirler ve dualar eşliğinde top arabasına konuldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.ISPARTA (İHA)