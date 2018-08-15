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Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Ek ödeme tarihi belli oldu

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Ek ödeme tarihi belli oldu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Ek ödeme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı kararları ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi  Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 17 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 7 Aralık'ta yapılacak.
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