​Binlerce araç sahibine 'af uyarısı': Elinizi çabuk tutun

​Binlerce araç sahibine 'af uyarısı': Elinizi çabuk tutun
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Binlerce araç sahibine 'af uyarısı': Elinizi çabuk tutun
MASFED Başkanı Aydın Erkoç "Gümrüklerde el konulan araçlarla ilgili yapılan düzenlemenin ardından 4 ay içinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulundu ve 719 araç sahibine teslim edildi" dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik yapılan düzenleme kapsamında 4 ayda 719 aracın sahibine teslim edildiğini belirterek, "Başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı." dedi.

Erkoç, gümrüklerde el konulan 42 bin civarındaki kara taşıtına yönelik düzenleme kapsamında araç sahiplerinin mevcut özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25'ini ödeyerek araçlarını teslim almalarına imkan sağlandığını belirtti.

Söz konusu düzenlemenin af niteliği taşıdığını anlatan Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlar için yapılan düzenleme kapsamında başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı. Bu haktan yararlanmayan kişilere ait araçlar Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilecek." diye konuştu.

Erkoç, yurt dışından getirilen araçlarla ilgili 10 yıldır devam eden davalar olduğunu hatırlatarak, bu düzenlemenin çıkarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çok çalıştıklarını ve bu araçların sektöre kazandırılması gerektiğini söyledi.

BAŞVURU DÜŞÜK KALDI

Başvuruların beklenilenden düşük kaldığına işaret eden Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlarla ilgili yapılan düzenlemenin ardından 4 ay içinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulundu ve 719 araç sahibine teslim edildi." bilgisini paylaştı.

Erkoç, bu teslimatlar sonucu devletin kasasına 28 milyon 7 bin 459 liralık ÖTV geliri girdiğini ifade ederek, söz konusu düzenlemeyle devletin yaklaşık 1,5 milyar lira gelir sağlayabileceğini kaydetti.

BAŞVURU ZAMANI AZALDI

Konuya ilişkin çıkarılan düzenlemeye göre, gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'inin veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise ÖTV'nin yüzde 15’inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararlar kaldırılıyor ve el konulan araç sahibine iade ediliyor.

Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan gümrük idareleriyle ilgili tereddütleri gidermede Ticaret Bakanlığı, vergi daireleriyle ilgili tereddütleri gidermede Hazine ve Maliye Bakanlığı, adli konularla ilgili tereddütleri gidermede de Adalet Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

Düzenlemeyle araçların söz konusu durumlarını bilmeden satın alan iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetinin de giderilmesi amaçlanmıştı.
 
Bu kapsamda, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar gümrük idaresine başvurması gerekiyor.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Masa Tenisinde TED Isparta Koleji Başarısı
Davraz Kayak Merkezi Yeni Tanıtım videosu yayınladı...
Isparta'da nefis lezzetleriyle iskendercimm açıldı
​Binlerce araç sahibine 'af uyarısı': Elinizi çabuk tutun
Isparta'da ilk kez zihinsel engelliler için ücretsiz tiyatro gösterisi
TÜRKER AVM'DE SÜPER İNDİRİMLER BAŞLADI
Kul hakkı yemenin hükmü nedir? Kul hakkı nasıl ödenir?
ISPARTA'DA HERKESİN BİLDİĞİ O KAVŞAĞIN İSMİ DEĞİŞTİ
Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri
NATO sona erdi! Bakan Akar Türkiye'de mesajı verdi: F-35...
Eğirdir İzmir Turizm Fuarındaki Yerini Aldı
Prof. Dr. Cihat Aşkın’a “Toplumsal Katkı Ödülü” Verildi
Isparta'da Kışfest Etkinlikleri...Öğrenciler coştu!
Rektör'den, Isparta Huzurevi Sakinlerine Ziyaret
BAKA'DAN ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI
Elektriği en çok o harcıyor! Kuruş kuruş tasarruf rehberi
ENGELLİLER GÜNÜ FARKINDALIK KONFERANSI VERİLDİ
YALVAÇ ESERLERİ ANTALYA'DA
Isparta'da öğrencilerden huzur evi ziyareti
Isparta'da üniversite öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekti
Isparta'nın cep telefon aksesuarları markası Telalem!
TED Isparta Koleji öğrencileri gece lambası üretti
Isparta il genelinde çok önemli meteorolojik uyarı
2020 asgari ücreti nasıl belirlenecek?
Isparta'da duyuru: Başvuru süresi uzatıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği 03 Aralık 2019
İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!01 Aralık 2019
Isparta'da Otizmli 23 Yaşındaki genç salonda öyle bir şey dedi ki...Isparta'da Otizmli 23 Yaşındaki genç salonda öyle bir şey dedi ki...03 Aralık 2019
Isparta'da ilk kez zihinsel engelliler için ücretsiz tiyatro gösterisiIsparta'da ilk kez zihinsel engelliler için ücretsiz tiyatro gösterisi07 Aralık 2019
Isparta'da Kozmetoloji ünitesi açıldıIsparta'da Kozmetoloji ünitesi açıldı04 Aralık 2019
ŞEHRİN 5 YILDIZLI BALIK RESTORANI GÖZDE BALIK EVİŞEHRİN 5 YILDIZLI BALIK RESTORANI GÖZDE BALIK EVİ30 Kasım 2019
Eğirdir İzmir Turizm Fuarındaki Yerini AldıEğirdir İzmir Turizm Fuarındaki Yerini Aldı06 Aralık 2019
Isparta'da Altın Ve Pırlantada Fırsat ŞöleniIsparta'da Altın Ve Pırlantada Fırsat Şöleni02 Aralık 2019
Isparta'da duyuru: Başvuru süresi uzatıldıIsparta'da duyuru: Başvuru süresi uzatıldı05 Aralık 2019
Cinsel saldırı ve hırsızlık suçu zanlıları yakalandıCinsel saldırı ve hırsızlık suçu zanlıları yakalandı03 Aralık 2019
Kazanan yarışmacılara ödüllerini Isparta Valisi takdim ettiKazanan yarışmacılara ödüllerini Isparta Valisi takdim etti03 Aralık 2019
Türkiye’nin En Başarılı Kadın Girişimcisi Isparta’dan SeçildiTürkiye’nin En Başarılı Kadın Girişimcisi Isparta’dan Seçildi03 Aralık 2019
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgilendirmeIsparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgilendirme03 Aralık 2019
Son dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklamasıSon dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması02 Aralık 2019
Asgari ücret mesaisi başlıyorAsgari ücret mesaisi başlıyor02 Aralık 2019
​2020'de memurlar ne kadar zam alacak?​2020'de memurlar ne kadar zam alacak?03 Aralık 2019
Isparta Milli Eğitim Müdürü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü MesajıIsparta Milli Eğitim Müdürü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı03 Aralık 2019
Isparta'da engelliler günü kapsamında “Empati Parkuru''Isparta'da engelliler günü kapsamında “Empati Parkuru''03 Aralık 2019
Beyşehir Gölü'nde büyük tehlike...!Beyşehir Gölü'nde büyük tehlike...!01 Aralık 2019
Isparta il genelinde çok önemli meteorolojik uyarıIsparta il genelinde çok önemli meteorolojik uyarı05 Aralık 2019