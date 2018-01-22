BİLGİÇ'TEN ISPARTA YENİ SANAYİ SİTESİ AÇIKLAMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta’ya yapılacak Gül İki Küçük Sanayi Sitesinin milyarlarla ifade edilecek bir yatırım olduğunu söyleyerek, “Türkiye’deki 8 projenin en tepesinde Isparta var. Bu çalışmalarımızı yaparken bir tek esnaf arkadaşımızın dahi menfaatine ters düşecek, ona zarar verecek bir işlemi asla yapmayız. Bu konuda rahat olun” dedi.

Maden-İş Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda bir esnafın sanayi sitesinin taşınacak olmasıyla ilgili sorduğu soruya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıt verdi. Bilgiç, esnafın menfaatine olmayan hiçbir işin gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.



BİLGİÇ: 8 PROJENİN EN TEPESİNDE ISPARTA VAR

Mevcut sanayi sitesi dükkanlarının ne olacağına Isparta Belediyesinin karar vereceğini bildiren Bilgiç, “Burada yeni bir sanayi sitesi oluşturularak sanayi sitesinin taşınması durumu var. Yeni yapılacak sanayi sitesinin tüm yatırımlarının tamamen sanayi bakanlığı tarafından karşılanması, uzun bir vade içerisinde herhangi bir faiz oluşturmadan önceliği esnaf arkadaşlarımıza vererek, belirli metrekareler içerisinde buraların arkadaşlarımıza devirleri planlanıyor. Son derece büyük bir yatırım. Milyarlarla ifade edeceğimiz bir yatırımı konuşuyoruz. 8 projenin en tepesinde Isparta var. Bu çalışmalarımızı yaparken bir tek esnaf arkadaşımızın dahi menfaatine ters düşecek, ona zarar verecek bir işlemi asla yapmayız. Bu konuda rahat olun. Mevcut dükkanların durumu belediyenin işi. Mal sahiplikler devam edecek. Belediye buralarla ilgili imar planları yapar. Emsali artırır, kentleşme doğrultusunda yeni evlerin yapılmasına müsaade eder. Bunu yaparken belediyenin bir esnafı ve vatandaşını mağdur etme durumunda olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.



TALEP ESNAFTAN GELDİ

Bilgiç, yeni sanayi sitesi kurulması talebinin esnaftan geldiğini belirterek “Bu talep benim oluşturduğum bir talep değil. Bu esnaf arkadaşlarımızdan gelen daha çağdaş, daha düzgün, daha medeni, daha sıhhi şartları yerinde olan dükkanlarda hem çalışanlar, hem ustalar hem de gelen müşteri açısından daha sıhhi ortamda bu hizmetlerin verilmesine yönelik bir taleptir. Bu talep esnaftan geldi. Birlik başkanı burada. Tüm esnaflar yapın bir anket, getirin benim önüme, esnaf şu oranda bunu istemiyor, ben bu projeden bugün vazgeçerim. Sizlerin talebi olmadan, sizlerin her şeyiniz garanti altına alınmadan biz bir adım atmayız. Bundan emin olun. Bu işi 2019 sonrasına bırakmak lazım gibi düşünüyorum. Bu arada kim vurdu ya gitmemek lazım” diye konuştu.



TURAL: BURANIN GARANTİSİNİ ALMADAN HİÇBİR YERE GİTMEYİZ

Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkan Vekili Ahmet Tural da sanayi sitesinin taşınma talebinin esnaf ya da esnaf odaları birliğinden gitmediğini ifade ederek, “Bu talep Gül Sanayi Sitesi’ndeki kooperatif başkanından gitmedir. Siz değerli esnaflara, esnaf teşkilatına sormadan bu talebi bilim ve sanayi bakanlığına bu arkadaşımız yapmış. Bu arkadaşımız bir işgüzarlık yapmış. Biz sayın vekilimiz ve sayın valimizle sanayide bir toplantı yaptık. Esnafımızın istemediği hiçbir yerde sayın valimizle önüne düşüp, o işin içinde olmaz. Esnafla oturacağız, esnafın hak hukukunu koruduktan sonra bu işi yapacağız. Aşağıda modern binalar olabilir. Buranın garantisini almadan hiçbir yere gitmeyiz” dedi.