BİLGİÇ 15 TEMMUZ RUHUNU ANLAMA KONFERANSINDA KONUŞTU

İSUBÜ tarafından davet edilen TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından verilen 15 Temmuz Ruhunu Anlama konferansı verdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletimiz tarafından kahramanca bastırılmasının önemini anlatan, milli şuur ve birliktelikle güçlü ve lider ülke Türkiye vizyonuna vurgu yaptı.Ayrıca konferansın ardından açılışı yapılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yeni Rektörlük binasının açılışına katıldı.TBMM Başkan Vekili Bilgiç, ISUBÜ'nün konferansında 3. yılında 15 Temmuz darba girişimini anlattı. Türkiye'nin yaşadığı darbeleri hatırlatan Bilgiç, "benim için 15 Temmuz sanki gerçek yaşanmış bir olay değil, kötü bir kabus" dedi. Bilgiç, şöyle konuştu:"3 yıl geçmesine rağmen yaraları hala duruyor. Yarattığı tahribatın etkileri daha uzun yıllar yaşanacaktır. Allah milletimize bir daha böyle badireler yaşatmasın. Ordumuzun içinde yuvalanmış bir örgütün işbirlikçileri ile birlikte böylesine ihanete girmeleri zihnimizin taahhüt sınırını aşıyor. TBMM yani milli iradenin tecelliyatının daha bombalayabiliyor olmasını insan artık kabul etmiyor. 15 Temmuz olayı, yaşanmış bir gerçek olay olmaktan ziyade kötü bir kabus hissi uyandırıyor bende. Bu denli büyük bir kötülük ve onursuzluğu insanoğluna yakıştırmakta zorlanıyorum. Düşmanın bile mert olanı arkadan vurmaz. Oysa bu millet bir çete tarafından kendi içinden hançerlenmiştir.