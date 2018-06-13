Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) görev yapan akademisyenler tarafından kurulan Bilim Geliştirme Derneği (BİLGEDER) üyesi akademisyenler iftar yemeğinde buluştu.SDÜ’nün, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (IUBÜ) ile bölümlerini ayırmasının ardından olağanüstü tüzük değişikliği yapma kararı alan dernek, olağanüstü genel kurul ve yeni yönetimin belirlenmesinin ardından, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.Kısa süre önce göreve gelen Bilim Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit, “Derneğimiz, üniversitemizin bölünmesiyle yasal bir tüzük değişikliği yapma gereği ortaya çıktığı için geçen hafta tüzük değişikliği ve genel kurul yapmıştır. Bizler geçen hafta arkadaşlarımızın teveccühü ile yönetime geldik. Bugünde ilk iş olarak iftar yemeği düzenlemek suretiyle öğretim elemanlarımız ve aileleri ile birlikte bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi amaçladık. Ramazan’ın ve finallerin son demlerinde gerçekleşen bu organizasyon ile öğretim elemanlarımıza bir moral motivasyon olduğu kanaatindeyiz. Katılan değerli öğretim elemanlarımıza teşekkürü borç biliriz” dedi.“Derneğimiz bundan sonra daha yoğun bir şekilde kuruluş ülküsüne uygun olarak faaliyet gösterecek ve basında adından sıkça söz ettireceği temennisindeyiz” diyerek sözlerini sürdüren BİLGEDER Başkanı Prof.Dr.Yiğit, “Ekim ayına doğru bir istişare toplantısı düzenleyeceğiz. Ayrıca, geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz BİLGEDER Bilim Ödülleri çalışmasını başlatacağız. Her yıl derneğimizin amacı doğrultusunda dernek üyelerimizin oyları ile Atatürk Cumhuriyetinin, Türk ve İslam kültürünün yaşamasına, yaşatılmasına ve gelişmesine katkıda bulunan Fen, Sosyal ve Sağlık alanında akademisyen arkadaşlara Bilim Ödülleri vereceğiz” şeklinde konuştu.İftar programında ayrıca, yeni yönetim bir önceki yönetimde görev alan Başkan Prof. Dr. Ahmet Ali Işıldar ve yönetimine teşekkür etti.İHA