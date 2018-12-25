ISPARTA BALIKÇI

Benzin ve motorine indirim yolda!

Benzin ve motorine indirim yolda!
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Benzin ve motorine indirim yolda!
Salı günü yapılacak indirimle benzin kasım ayından bu yana 1 lira 14 kuruş düşerek 5,81 lira seviyesine gelecek.

Dolar kurunun arttığı dönemlerde benzin 7 lira seviyelerine yaklaşarak oldukça yükselmişti. Devlet ÖTV'den keserek önlem aldı. Ardından dolar kurunun düşmesiyle benzin fiyatları da düşmeye başladı.

Yarın benzine 28, motorine 29 kuruşluk bir indirim daha geliyor.

DEPODA 62 LİRA FARK

Benzin fiyatlarında 2 aydır önemli miktarda düşüş yaşandı. Kasım ayından bu yana gelen indirimlerle depoda 62 liralık bir indirim söz konusu.

Benzindeki düşüş enflasyonun da düşmesi anlamına geliyor.

DEPO 382 LİRAYA DOLUYORDU

Kasım ayı başında benzinin litre fiyatı 6 lira 95 kuruştu. 55 litrelik depo 382 liraya doluyordu.

320 LİRAYA DOLACAK

Salı günü yapılacak indirimle benzinin litre fiyatı 5,81 liraya düşecek. Böylece depo 320 liraya dolacak.

Bu da 2 aylık sürede benzine 1,14 kuruşluk indirim yapıldığı anlamına geliyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Dünyada petrol fiyatları şu anda düşüşte. Bu durum ülkemizde benzin fiyatlarını olumlu etkiliyor.
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