- Belediye Personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi
- Isparta Eğirdir Belediye Personeline "Bağımlılıkla Mücadele” eğitimi verildi.
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Psikolog Esra Kayacan, Eğirdir Belediyesi personeline "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verdi.
Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen eğitimde Kayacan, madde bağımlılığının zararları, madde bağımlılığının etkileri, madde bağımlılığından korunma yolları gibi konularda bilgi verdi.
İHA