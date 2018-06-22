Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, hayvan sevgisi ile takdir topladı.Eğirdir Belediye Başkanı Şengöl, kendisiyle görüşmek isteyen misafirlerini evcil hayvanıyla birlikte kabul etti. Hatice Oya Kuzgun köpeği ile birlikte Belediye'ye geldi. Belediye Basın ve Halkla İlişkiler biriminde görüşmeler yaptığı sırada misafirlerini kabul eden Belediye Başkanı Ömer Şengöl, misafirleri ile yakından ilgilendi.Hatice Oya Kuzgun evcil hayvanıyla rahatça görüştüğü Başkan Şengöl ile hatıra fotoğrafı da çekildi.İHA