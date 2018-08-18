Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu?

Milli Savunma Bakanlığından, bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.





Bunlardan 61 bin 843'ünün paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecektir. Eğitimlerin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanmıştır."



Eğitimler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılacak.



Bedelli askerlik için 357 bin kişi başvuru yaparken 61 bin 843 kişi bedelli askerlik ücretini yatırdı.



İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.