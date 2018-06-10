Her zaman sevinçle karşılanan bayrama sayılı günler kala yeni bir çift ayakkabı alma geleneği devam ediyor.Son moda kadın ,erkek ve çocuk ayakkabı modelleri size özel indirim seçenekleri ile Isparta'da İstanbul Ayakkabı'da...Yaşlısı genci ,hakimi doktoru memuru her keseye ve bütçeye göre şık ayakkabı çeşitleri sunan İstanbul Ayakkabı'ya uğramadan karar vermeyin!:Yayla mahallesi İsmet Paşa caddesi No:19 ISPARTA: İstanbul caddesi Pirimehmet mahallesi özkanlar kavşağı 1710 sokak Sarıçay apartmanı No:10544 437 63 42Bu bayramda da ayaklarınız bayram etsin! Rahat Etsin!